Médico explica distúrbio que afeta Virginia Fonseca: 'Dificuldade crônica'

No ano passado, Virginia Fonseca revelou que sofre de uma doença que afeta uma parte da população mundial: TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). O Dr. Matheus Trilico conversou com a CARAS Brasil e avaliou impactos na vida adulta e como funciona o diagnóstico.

O que é TDAH?

A influenciadora revelou em 2024 que foi diagnosticada com TDAH. Além dela, outras personalidades da mídia já falaram sobre o caso, como Sabrina Sato. O neurologista e referência no cuidado de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e de TDAH aponta que é comum o diagnóstico apenas após os sintomas afetar a vida profissional e pessoal. Ele é um transtorno caracterizado pela falta de atenção, hiperatividade e impulsividade.

"Enquanto crianças apresentam hiperatividade física evidente - correndo, pulando e tendo dificuldade para permanecer sentadas -, nos adultos essa energia se transforma em inquietação interna, ansiedade e sensação constante de motor ligado. A impulsividade infantil, caracterizada por interrupções e dificuldade de esperar a vez, evolui para decisões precipitadas em relacionamentos, finanças e carreira. Além disso, os problemas de atenção tornam-se uma dificuldade crônica, mais complexos no adulto, afetando tarefas que exigem planejamento e organização prolongados, como gerenciar múltiplas responsabilidades profissionais e domésticas simultaneamente.", explicou.

Quais são os sinais do TDAH?

O transtorno funciona como o resultado de alteração nos neurotransmissores como dopamina e noradrenalina, afetando diretamente a parte do córtex pré-frontal, a região responsável por funções mais executivas. O especialista pontua alguns dos sinais mais comuns:

Dificuldade crônica na concentração;

Procrastinação excessiva;

Desorganização;

Impulsividade

Existem também sinais de alerta importantes para que o diagnóstico clínico seja efetuado com mais precisão: dificuldade persistente para manter foco em tarefas; procrastinação que afeta prazos de entrega; desorganização em atividades gerais; inquietação interna e constante. Nos relacionamentos, podem aparecer decisões equivocadas e impulsivas. Outro ponto que o médico pontuou são os esquecimentos frequentes de compromissos ou atividades.

Sendo assim, o especialista alerta: "O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado em entrevista detalhada, questionários padronizados e análise do histórico desde a infância. Não existe um exame específico para TDAH. O neurologista avalia os sintomas, sua duração e impacto funcional".

