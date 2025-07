Médico explica diagnóstico que provocou a internação de Tony Ramos: 'Acúmulo de sangue'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Rossoni, médico neurocirurgião, explica qual o diagnóstico que afetou Tony Ramos, no ano passado

O ator Tony Ramos (76) passou por um grande susto em sua saúde no ano passado. O artista precisou realizar às pressas duas cirurgias na cabeça após receber o diagnóstico de hematoma subdural . Hoje, ele está totalmente recuperado e no ar com a novela Dona de Mim, da Globo, mas desabafou sobre este quadro no passado:

"Não bati, não caí, não quebrei, não houve nada. Tive uma extração de liquor da espinha, um exame que vai com a agulha e retira da espinha... e por ali se faz uma cultura, com esse liquor. E chegaram à conclusão de que eu tinha o Epstein–Barr, uma virose que todos nós temos no corpo, é o que causa a catapora, a mononucleose. Eu devia estar com a imunidade muito vulnerável e consequentemente o Epstein–Barr despertou, se aproveitou e gerou isso", contou Tony Ramos durante participação no programa Mais Você, da Globo.

O que diz o especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Rossoni, neurocirurgião formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e com residência médica em Neurocirurgia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele explica.

"É um acúmulo de sangue entre o cérebro e uma de suas membranas protetoras, chamada dura-máter. Ele pode ser classificado como agudo ou crônico. Em ambos os casos, o sangue acumulado pode comprimir o cérebro e causar sintomas como dor de cabeça, confusão mental ou alterações neurológicas mais graves", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas variam de acordo com a gravidade e o tamanho do hematoma. Porém, o Dr. Guilherme destaca os mais comuns:

Dores de cabeça leves e persistentes;

Sonolência;

Confusão mental;

Perda de equilíbrio;

Alterações na fala ou na visão;

Em casos mais graves, até perda de consciência

Existe tratamento?

A principal forma de prevenção é evitar quedas e traumas na cabeça, especialmente entre os mais velhos. Isso pode ser feito com medidas simples no ambiente, como instalar barras de apoio em banheiros, usar tapetes antiderrapantes, manter boa iluminação e reorganizar móveis para reduzir riscos. Abaixo, o Dr. Guilherme lista alguns cuidados:

"É importante revisar com o médico o uso de medicamentos anticoagulantes. O acompanhamento regular com profissionais da saúde ajuda a identificar riscos em quem já teve episódios prévios ou possui doenças que afetam a coagulação. O olhar atento de familiares e cuidadores também é essencial na prevenção e no reconhecimento precoce dos sintomas", avalia.

No caso de Tony Ramos, o ator reforçou que não teve nenhuma fratura na região da cabeça, o diagnóstico veio por conta do vírus Epstein–Barr. Apesar de pouco comum, o Dr. Guilherme Rossoni menciona.

"Uma associação pouco comum, é possível. Nessas situações, o tratamento costuma ser mais complexo, envolvendo avaliações conjuntas de infectologistas, neurologistas e da equipe de neurocirurgia", finaliza o neurocirurgião.

