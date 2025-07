Médico explica diagnóstico que levou Stênio Garcia à internação: 'Pode evoluir para risco'

Cardiologista detalha os perigos do diagnóstico grave que atingiu o ator Stênio Garcia,

Há dois anos, o ator Stênio Garcia (93) foi internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com um quadro de septicemia aguda — uma infecção generalizada no sangue provocada por bactéria. Na época, o veterano das novelas reclamou de fortes dores no quadril e nas pernas. Ao passar por uma bateria de exames, recebeu o diagnóstico preocupante.

Para entender o quadro que atingiu o artista, CARAS Brasil conversa com o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista. Segundo ele, o primeiro passo após a constatação da infecção na corrente sanguínea é investigar a origem do problema.

"É preciso fazer uma busca completa por outros focos de infecção, como a endocardite infecciosa, que é uma infecção no coração. O ecocardiograma, ultrassom do coração, é capaz de visualizar vegetações de bactérias nas valvas cardíacas. Em alguns casos, além do antibiótico, pode ser necessário realizar uma cirurgia cardíaca para a troca da valva acometida", explica o especialista.

O médico ressalta que a septicemia requer atenção imediata e internação hospitalar. "Em relação à infecção de corrente sanguínea, haverá necessidade de internação e antibióticos injetáveis por período prolongado. Infecção desse tipo tem que ser investigada e tratada de forma rápida e intensa", alerta.

Ele ainda destaca que, em pacientes imunocomprometidos, como os que fazem quimioterapia, o risco se agrava. "Se o paciente estiver em uso de quimioterapia, sua imunidade está comprometida, o que inspira mais cuidados em relação ao quadro infeccioso. Pode evoluir com septicemia ou choque séptico, com risco de morte", adverte.

A busca pela origem da infecção é essencial para a eficácia do tratamento."É importante investigar o foco da infecção. Pode ser um abscesso dentário, uma lesão de pele ou até mesmo secundário à falta de assepsia na administração de medicamentos injetáveis. Nestes quadros, é mandatório investigar o coração, que pode estar acometido por endocardite, uma infecção que afeta as valvas cardíacas."

COMO A INFECÇÃO NO SANGUE SE MANIFESTA?

O quadro clínico pode variar bastante de acordo com o estado geral do paciente e o tipo de bactéria. "Geralmente, as infecções de corrente sanguínea manifestam sintomas que podem variar na gravidade. Alguns casos, a depender das condições clínicas e do tipo de bactéria, têm evolução mais insidiosa, com mal-estar, febres vespertinas, diminuição do apetite, perda de peso e outros sintomas inespecíficos", afirma.