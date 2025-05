Médico explica diagnóstico que Isabel Veloso recebeu na reta final da gravidez: 'A principal causa'

Mãe de um menino, Isabel Veloso recebeu diagnóstico na reta final da gravidez

A influenciadora Isabel Veloso (18) enfrentou um novo desafio na reta final da gravidez. Enquanto aguardava a chegada do filho, Arthur — que nasceu em 29 de dezembro de 2024 —, ela revelou nas redes sociais que começou a sofrer com episódios de tosse intensa.

Na época, Isabel também lidava com o tratamento de um linfoma de Hodgkin, câncer diagnosticado aos 15 anos. O novo diagnóstico durante a gestação foi ainda mais delicado: derrame pleural.

“Infelizmente, a gente achou a causa da minha tosse: além da massa estar maior no tórax e comprimir os meus pulmões, estou com nódulos nos pulmões e um leve derrame pleural”, contou a jovem, que tem compartilhado sua trajetória de forma corajosa e transparente com seus seguidores.

O derrame pleural é caracterizado pelo acúmulo anormal de líquido entre as membranas que envolvem o pulmão, conhecidas como pleura visceral e pleura parietal. O problema pode causar desconforto respiratório, dor torácica e, em casos mais graves, comprometimento da função pulmonar.

Para entender melhor o quadro, a CARAS Brasil conversa com o pneumologista Dr. Flávio Arbex, que esclarece que as causas dessa complicação podem ser variadas. “A principal causa de derrame pleural no mundo é a insuficiência cardíaca descompensada. Nesse caso, o problema não está diretamente na pleura, mas é secundário ao mau funcionamento do coração, que está fraco ou lidando com excesso de líquido”, detalha.

Outras condições também podem levar ao derrame pleural. “Existem causas não diretamente relacionadas à pleura, como cirrose hepática e doenças renais com perda de proteínas. Já entre as causas diretamente ligadas à pleura, destacam-se casos de pneumonia, que podem evoluir para um quadro mais grave chamado empiema pleural, além de embolia pulmonar e metástases de cânceres, como o de mama”, acrescenta.

No caso de Isabel, que já enfrenta um câncer em estágio avançado, o derrame pode estar relacionado ao próprio avanço da doença. “A cura do derrame pleural depende da causa. Se for secundário a uma condição cardíaca, hepática ou renal, o tratamento será diferente de um caso associado à presença de metástases. Em algumas situações, é necessário realizar uma punção para análise do líquido pleural ou até uma biópsia da pleura, para identificar com clareza a origem do problema e definir a melhor conduta terapêutica”, explica.

O médico alerta ainda que, quando o derrame pleural tem origem neoplásica e está relacionado a tumores malignos, há risco de recidiva. “Em casos de câncer de pulmão ou câncer de mama com metástase pleural, o tratamento e o prognóstico vão depender diretamente da resposta do paciente ao controle da doença de base”, conclui.