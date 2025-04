Médico explica diagnóstico incurável de Manoel Carlos: 'Diminuem os sintomas'

Na última terça-feira (29), Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, compartilhou um registro do autor de novelas em suas redes sociais

Na última terça-feira (29), Júlia Almeida (42) surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma foto de Manoel Carlos (92). A publicação feita pela filha do autor de novela marcou uma nova aparição pública do escritor, que mantém sua vida pessoal discreta, principalmente após o diagnóstico de doença de Parkinson.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre o diagnóstico do autor: "A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que geralmente acomete o sistema motor, podendo causar tremores (geralmente durante o repouso), bradicinesia (lentidão), instabilidade postural e rigidez (a pessoa fica dura sem expressão facial)".

"Não há cura, há tratamentos que diminuem os sintomas e o tratamento é multidisciplinar com medicação via oral, fisioterapia, terapia ocupacional, além da possibilidade de tratamento cirúrgico", aponta. Além disso, o neurologista destacou que, além dos sintomas motores, a doença de Parkinson pode promover uma série de sintomas, como distúrbios do sono, disfunção autonômica (constipação intestinal, distúrbio urinário, hipotensão ortostática).

"Pode causar, em consequência, isolamento social, prejuízo na vida profissional, problemas com a autoestima. O tremor pode promover estigma, pois é o sintoma que mais chama a atenção. O paciente passa por uma transformação em sua vida e, na evolução da doença, pode necessitar de auxílio para autocuidado, adaptação na casa para evitar acidentes e apoio psicológico", finaliza.

