Xamã passou mal durante o lançamento do seu novo álbum e foi levado para hospital

Xamã foi hospitalizado nesta sexta, 30, após sofrer uma crise de ansiedade durante um evento de lançamento de seu novo álbum de estúdio no Rio de Janeiro. O namorado da atriz Sophie Charlotte foi visto chegando de maca ao pronto-socorro, segundo informações do portal Leo Dias.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Wandyk Alisson, especialista em medicina integrativa, explica que a ansiedade surge em um momento de alerta extremo emitido pelo corpo. Além disso, pode se manifestar através de gatilhos emocionais.

"Uma crise de ansiedade (ou ataque de pânico) surge de forma súbita, geralmente quando o corpo entra em modo de alerta extremo — mesmo que não haja perigo real. Estresse crônico ou eventos traumáticos, acúmulo de preocupações com saúde, trabalho, relacionamentos, desequilíbrios hormonais e neuroquímicos, uso de estimulantes (cafeína, drogas, medicamentos) e fatores genéticos e históricos familiares de transtornos ansiosos, por exemplo", diz.

Apesar de a hospitalização ter sido confirmada por fontes do portal, ainda não se sabe as reais condições com que Xamã chegou ao centro médico. De todo modo, a ansiedade pode ser notada pelo paciente, pois podem apresentar sintomas físicos e emocionais. "Durante a crise, o corpo entra em 'modo de sobrevivência' e ativa a resposta de luta ou fuga", explica o médico. Os sintomas são intensos e assustadores:

Físicos:

Palpitações / taquicardia

Falta de ar / sensação de sufocamento

Dor ou aperto no peito

Tremores / formigamentos

Sudorese

Tontura / sensação de desmaio

Náusea / desconforto abdominal

Psicológicos:

Medo intenso de morrer ou “enlouquecer”

Sensação de perda de controle

Despersonalização (sentir que está fora do próprio corpo)

Desrealização (sentir que o ambiente não é real)

O cantor não precisou ficar internado. Segundo informações, ele já recebeu alta médica e está seguindo recomendações em casa. No entanto, a ansiedade pode provocar quadros ainda mais graves e que necessitem de observação.

"Os sintomas físicos são intensos e sem diagnóstico prévio de ansiedade (para excluir infarto, AVC ou outras emergências). Há risco de suicídio ou comportamento autoagressivo. O paciente não consegue retomar atividades básicas. Se faz necessária contenção medicamentosa imediata ou internação (ex: em pronto-socorro)", finaliza.