Médico explica diagnóstico de Wanessa Camargo: 'Frequência relativamente alta'

Wanessa Camargo revelou que não compareceu ao show de Lady Gaga por questões de saúde; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia explica o quadro

Wanessa Camargo (42) chocou ao revelar que estava com tudo planejado para ir ao show de Lady Gaga, que ocorreu no último sábado, 3, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Porém, não pode comparecer pessoalmente por conta de um problema de saúde, pois a cantora se recupera de um resfriado e uma rinossinusite .

Nas redes sociais, Wanessa Camargo detalhou sua ausência no show da 'mother monster', e falou sobre seu diagnóstico: "Era para eu estar a caminho do Rio de Janeiro para curtir o show da Gaga, mas não vai rolar porque não zerei do meu resfriado e fui ao médico e descobri que estou com rinossinusite", revelou.

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho - médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) - que esclarece sobre a rinossinusite de Wanessa Camargo.

"É uma inflamação simultânea da mucosa nasal e dos seios paranasais (cavidades ósseas ao redor do nariz), frequentemente conhecida como sinusite. Ela pode ser causada por infecções virais, bacterianas, alergias ou outras condições que obstruam as vias nasais", declara.

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

O Dr. Igor Maia Marinho reforça que, mesmo sendo uma condição bastante comum, a rinossinusite nem sempre se manifesta com sintomas evidentes: "Isso pode levar a atrasos no diagnóstico e tratamento adequados", alerta.

"Embora a rinossinusite seja uma condição comum, afetando uma parcela significativa da população, e com uma frequência relativamente alta, ela pode, em alguns casos, apresentar sintomas leves ou atípicos, como mal-estar geral, fadiga ou leve desconforto facial, que podem ser facilmente ignorados ou atribuídos a outras causas", complementa.

Segundo o infectologista, o tratamento da rinossinusite geralmente inclui repouso, hidratação, uso de medicamentos para aliviar os sintomas e, em alguns casos, antibióticos, se houver infecção bacteriana. "O repouso é fundamental para a recuperação, permitindo que o corpo combata a inflamação e a infecção", finaliza ao analisar o caso da cantora Wanessa Camargo.

