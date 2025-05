Médico explica diagnóstico de Mara Carvalho e alerta a atriz: 'Pode indicar a presença'

A atriz Mara Carvalho foi atropelada pelo próprio carro e precisou retornar ao hospital, mesmo após ter recebido alta médica.

Mara Carvalho (64) viveu um grande susto no último domingo, 18, ao ser atropelada pelo próprio carro na porta de um restaurante em São Paulo. O veículo estava sendo conduzido por um manobrista do estabelecimento no momento do acidente, que ocorreu quando a atriz deixava o local após jantar.

A atriz teve ferimentos em um dos cotovelos e bateu a cabeça ao cair no chão. Ela foi encaminhada ao hospital e apresentou náeuseas e mal-estar horas após receber alta. Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista e clínico geral Dr. Elzo Mattar reforça a importância da avaliação médica imediata em situações semelhantes.

“O principal recado é: sofreu um trauma, ainda que aparentemente leve, procure avaliação médica. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que correr riscos desnecessários. Às vezes o corpo dá sinais discretos de que algo não está certo, e reconhecer esses sinais pode fazer toda a diferença no diagnóstico e no tratamento”, orienta o especialista.

Segundo Dr. Elzo, sintomas como tontura, dores localizadas, hematomas que aumentam com o tempo ou até mesmo fadiga incomum podem indicar lesões internas que só exames específicos conseguem detectar. Ele alerta para complicações se o medico não for procurado pela paciente novamente.

"Esses sintomas podem indicar desde algo simples, como um mal-estar emocional pelo susto, até algo mais sério, como uma complicação do traumatismo craniano ou até uma lesão de órgãos internos", afirma.

“Ela deve permanecer atenta nos próximos dias. Se aparecerem sintomas como dor de cabeça persistente, tontura, sonolência excessiva, confusão mental, vômitos ou dificuldade de marcha, é fundamental voltar ao hospital imediatamente. A evolução dos sintomas pode indicar a presença de uma lesão que não foi percebida inicialmente", completa o especialista sobre o caso da atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARA CARVALHO: