Médico explica diagnóstico de José de Abreu em pessoas idosas: 'Risco de complicações'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel avalia o diagnóstico que afetou José de Abreu no mês passado e explica relação com a idade

O ator José de Abreu (78) usou as redes sociais no mês passado para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. À época, na reta final das gravações de Volta por Cima, trama das sete da Globo, o veterano contou que se recuperava de uma sinusite recorrente, que complicou e levou a uma leve pneumonia. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia, explica o diagnóstico do veterano e relação com a idade.

No mês passado, José de Abreu confessou: "As três últimas semanas de gravação de Volta por Cima serão na recuperação de uma sinusite recorrente que complicou e levou a uma leve pneumonia. Bem cuidadas, daremos conta do recado. Obrigado pela atenção e carinho, meu diretor, Andre Camara, e produtora Andrea Kelly", postou nas redes sociais.

O Dr. Guilherme reforça que, em pessoas idosos, qualquer sinal de infecção respiratória deve ser acompanhado de perto. É comum que os sintomas não sejam tão claros como em pacientes mais jovens. O otorrino esclarece este grupo também pode ter outras doenças associadas, o que pode dificultar a recuperação.

"O envelhecimento naturalmente enfraquece o sistema imunológico. Além disso, a capacidade de drenagem das vias respiratórias tende a diminuir, o que aumenta o risco de complicações [...] Pessoas acima dos 60 anos também podem ter outras condições associadas, o que dificulta a recuperação de infecções e torna o organismo mais suscetível a evoluir de um quadro leve para algo mais sério", explica.

O especialista aponta os principais sintomas:

Dor facial;

Secreção nasal espessa;

Obstrução do nariz;

Febre;

COMO FICA A RECUPERAÇÃO?

O médico destaca sobre a recuperação do quadro que atingiu o ator: "Nos idosos, qualquer sinal de infecção respiratória deve ser acompanhado de perto. É comum que os sintomas não sejam tão claros como em pacientes mais jovens".

"O tratamento deve ser iniciado rapidamente, com antibióticos adequados, boa hidratação e repouso. A hospitalização pode ser necessária, mesmo em quadros considerados leves, para garantir a segurança do paciente. E a vacinação contra gripe e pneumococo é fundamental para a prevenção", finaliza o Dr. Guilherme Scheibel ao avaliar o caso do ator José de Abreu.

