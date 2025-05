Médico explica diagnóstico de ex-apresentador da Globo que passa por cirurgia: 'É maligno'

Aos 45 anos, ex-apresentador da Globo foi diagnosticado com doença gravíssima

O ex-apresentador da Globo Jonas Almeida (45) foi diagnosticado com câncer de pulmão. Nesta quarta-feira, 21, o jornalista, que ficou famoso por apresentar o programa Vanguarda Mix, da TV Vanguarda, afiliada da emissora carioca no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, revelou que vai passar por uma cirurgia nesta quinta, 22.

O procedimento cirúrgico faz parte do processo do tratamento contra a doença e deve retirar 20% do pulmão do comunicador. Não há novas informações sobre se a operação já foi realizada. No entanto, Jonas pediu orações aos fãs.

Para entender o quadro do ex-global, CARAS Brasil entrevista Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, que explica o diagnóstico. "É um dos tipos de câncer mais comuns no mundo, com cerca de 2,3 milhões de casos por ano", afirma.

"O câncer de pulmão é um tumor maligno que se origina nos tecidos pulmonares, geralmente nas células que revestem os brônquios ou os alvéolos. Ele ocorre quando essas células passam a se multiplicar de forma descontrolada. Caracteriza-se, infelizmente, por ainda ser diagnosticado de forma tardia, o que está correlacionado com alta mortalidade. No entanto, quando diagnosticado precocemente, possui alto potencial de cura", complementa.

De acordo com o médico, a cirurgia é indicada nos casos iniciais da doença e pode significar boas chances de cura. No caso de Jonas, ele vai passar por um procedimento para retirar parte do pulmão, o que deve ser um sopro de esperança na sua recuperação.

"A cirurgia é a principal modalidade terapêutica nos casos iniciais e é a principal responsável pela cura nesses estágios precoces. Consiste na remoção de parte do pulmão (na maioria dos casos) ou, ocasionalmente, de todo o pulmão", diz. "O tipo de ressecção depende do tamanho e da localização do tumor", afirma ainda sobre o diagnóstico do apresentador.

Confira os tipos de cirurgia de câncer de pulmão:

Lobectomia (mais comum) : remoção de um lobo pulmonar inteiro – padrão-ouro para tumores localizados

: remoção de um lobo pulmonar inteiro – padrão-ouro para tumores localizados Pneumonectomia : remoção de todo o pulmão – indicada para tumores centrais ou que comprometem múltiplas estruturas

: remoção de todo o pulmão – indicada para tumores centrais ou que comprometem múltiplas estruturas Segmentectomia ou ressecção em cunha: remoções mais limitadas, indicadas em pacientes com função pulmonar reduzida ou tumores muito pequenos



"Todas essas técnicas incluem linfadenectomia mediastinal – retirada dos linfonodos para estadiamento e controle local da doença", explica o especialista, que também lista técnicas cirúrgicas modernas para o tratamento da enfermidade.

Toracotomia convenciona l: cirurgia aberta, com incisão na parede torácica

l: cirurgia aberta, com incisão na parede torácica Videotoracoscopia (VATS ): técnica minimamente invasiva, com menor dor e recuperação mais rápida

): técnica minimamente invasiva, com menor dor e recuperação mais rápida Cirurgia robótica: técnica também minimamente invasiva, mais moderna, com menor trauma cirúrgico e maior precisão.

VEJA O MOMENTO EM QUE O EX-APRESENTADOR DA GLOBO REVELA DIAGNÓSTICO: