Médico explica diagnóstico de Eduardo Sterblitch: 'Costuma se manifestar'

Em entrevista para a CARAS Brasil, o neurologista Matheus Trilico analisa relato de Eduardo Sterblitch e explica quando isso pode ser sinal de alerta

O ator Eduardo Sterblitch revelou que faz terapia todos os dias para conseguir se organizar e manter o foco na vida pessoal e profissional. Mas será que essa frequência é saudável? Existe alguma razão neurológica por trás desse hábito?

Para entender o que pode estar por trás dessa rotina intensa do intérprete de Alfredo Honório em Garota do Momento, a CARAS Brasil conversou com o neurologista Dr. Matheus Luis Castelan Trilico, especialista em TDAH e autismo em adultos.

Fazer terapia todos os dias pode mesmo ajudar o cérebro?

Segundo o Dr. Trilico, sessões frequentes de terapia podem, sim, provocar mudanças reais no cérebro por meio da neuroplasticidade, uma capacidade do cérebro de se adaptar e criar novos caminhos neurais.

"Quando um paciente participa regularmente de terapias, especialmente as de base cognitivo-comportamental, é possível observar mudanças em áreas do cérebro relacionadas ao controle de impulsos e foco, como o córtex pré-frontal", explica.

Embora não seja comum que a terapia ocorra diariamente, como faz Sterblitch, isso pode ser benéfico em situações específicas. "Criar uma rotina terapêutica intensa pode acelerar a formação de novos padrões mentais, facilitando comportamentos mais organizados e adaptativos", diz o médico.

O que os sintomas de Sterblitch revelam?

Sterblitch mencionou dificuldade de organização e episódios de hiperfoco, dois sintomas que, combinados, acendem um alerta para o TDAH em adultos, condição muitas vezes negligenciada em pessoas criativas.

"O TDAH em adultos criativos, como artistas, costuma se manifestar de forma peculiar: há um foco extremo em tarefas de interesse, enquanto o resto da vida vira um caos", detalha o neurologista.

Segundo ele, entender esse padrão é essencial para oferecer o tratamento correto. "Ao diagnosticar o TDAH, é possível trabalhar com estratégias específicas, como medicação e intervenções comportamentais personalizadas. Isso reduz o desgaste emocional e melhora o desempenho profissional", afirma.

Sentir que está 'ficando maluco' é só estresse ou um sinal mais sério?

A expressão usada por muitos e, por vezes por Sterblitch, de 'estar ficando maluco' não deve ser ignorada. De acordo com o Dr. Trilico, essa sensação constante pode indicar desequilíbrios neurológicos ou psiquiátricos.

"Esse tipo de relato pode estar associado a TDAH, transtornos de ansiedade, alterações do humor ou até distúrbios do sono. O cérebro está tentando avisar que algo não vai bem, e esses sinais devem ser valorizados", alerta.

O médico reforça que procurar ajuda especializada é fundamental. "Um neurologista ou psiquiatra pode identificar a origem dessa sensação com exames e testes neuropsicológicos, indicando o tratamento adequado."

Quem é Eduardo Sterblitch?

Eduardo Sterblitch é ator, comediante e roteirista, conhecido por seu trabalho em programas humorísticos de sucesso. Atualmente, está no elenco de Garota do Momento. Ao longo dos anos, ele falou abertamente sobre sua saúde mental.

Em diversas entrevistas, Sterblitch revelou que convive com quadros de depressão e crises de pânico desde a infância. Já afirmou frases contundentes como 'sempre fui deprimido' e 'já quis me matar', destacando a seriedade de sua trajetória emocional.

