Médico explica diagnóstico de Bruno Gagliasso e alerta: 'Complicações sérias'

Diagnóstico de Bruno Gagliasso o afastou de novela das nove após cirurgia de emergência

Em fevereiro de 2019, o ator Bruno Gagliasso (43) viveu um episódio delicado de saúde. Durante as gravações da novela O Sétimo Guardião, da TV Globo, o artista precisou ser internado às pressas no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer uma crise renal causada por pedras nos rins. O quadro exigiu intervenção cirúrgica e afastou o galã temporariamente dos estúdios.

A situação chamou a atenção dos fãs e reacendeu o debate sobre os cuidados com os cálculos renais, uma condição que atinge milhares de brasileiros todos os anos. Para entender melhor como prevenir esse problema e quando a cirurgia se torna necessária, a CARAS conversou com o Dr. Octavio Henrique Arcos Campos, urologista atuante nos principais hospitais da capital paulista.

Segundo o especialista, pequenas mudanças no dia a dia podem fazer toda a diferença na prevenção. “Ela começa com atitudes simples: beber bastante água todos os dias, manter uma alimentação equilibrada e fazer exames periódicos, especialmente quem já teve pedras antes ou tem histórico na família", orienta o médico.

Os cálculos renais, também conhecidos como pedras nos rins, são formações sólidas que surgem quando há um acúmulo de cristais na urina. Eles variam de tamanho e podem se deslocar pelas vias urinárias, provocando dores intensas, náuseas e, em casos mais graves, até internações.

“Embora nem todo cálculo seja grave, ele pode sim trazer complicações sérias, como infecção urinária, dilatação dos rins e, em casos extremos, perda da função renal. Por isso, a prevenção é fundamental”, reforça o Dr. Octavio.

A cirurgia, como no caso do ator, nem sempre é imediata, mas pode ser indispensável dependendo do quadro. “Ela é indicada de acordo com o tamanho da pedra e sua localização no trato urinário. Algumas pedras pequenas podem ser expelidas naturalmente, enquanto outras exigem intervenção cirúrgica para evitar danos maiores”, explica o especialista.