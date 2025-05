Médico explica diagnóstico de Bruno Cardoso, do Sorriso Maroto: 'Principal causa'

Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto, passou por cirurgia para tratar o problema

Bruno Cardoso, vocalista do grupo de pagode Sorriso Maroto, enfrentou um susto em agosto de 2019 ao ser diagnosticado com um derrame pleural. O problema de saúde levou o cantor a ser internado e submetido a uma cirurgia para retirada do líquido acumulado na pleura, membrana que reveste os pulmões.

A condição exigiu o cancelamento de toda a agenda de shows e compromissos profissionais para que ele pudesse se recuperar adequadamente.

O quadro de derrame pleural, embora relativamente comum, pode ter origens diversas e demanda atenção médica. De acordo com o pneumologista Dr. Flávio Arbex, trata-se de uma alteração no espaço entre as duas membranas pulmonares.

“O derrame pleural é quando ocorre o acúmulo de líquido entre as membranas que envolvem o pulmão. A gente tem duas membranas: uma que é a pleura parietal e outra que é a visceral. Essas membranas deslizam uma sobre a outra e, quando ocorre o acúmulo de líquido nesse espaço pleural, a gente fala que tem um derrame pleural, que pode ser unilateral, direito, esquerdo ou bilateral”, explica em entrevista à CARAS Brasil.

Bruno começou a apresentar sintomas como desconforto torácico e dificuldades respiratórias, o que o levou a buscar avaliação médica. Após exames de imagem, foi constatado o acúmulo de líquido no pulmão, exigindo intervenção cirúrgica imediata para a drenagem e controle da inflamação. O cantor ficou sob observação e iniciou um período de reabilitação com acompanhamento clínico.

Ainda segundo o Dr. Arbex, é importante investigar a causa subjacente ao derrame, já que ela pode estar ligada a condições mais sérias. “A principal causa no mundo é insuficiência cardíaca descompensada. Então, causas cardíacas são as principais. É uma causa que não é diretamente ligada à pleura, é uma causa secundária ao coração que está fraco ou que tem um excesso de líquido”, alerta o especialista.

Aos 38 anos na época, Bruno precisou se afastar dos palcos e focar exclusivamente na recuperação. Em nota divulgada por sua equipe, ele agradeceu o carinho dos fãs e reforçou a importância de cuidar da saúde: “Estou focado em me recuperar com calma. O carinho de vocês está sendo essencial nesse momento”, disse.

O retorno às atividades aconteceu de forma gradual, respeitando os limites do corpo e sempre com supervisão médica. O episódio do artista serviu de alerta para muitos fãs sobre a importância de buscar atendimento ao menor sinal de alteração respiratória.