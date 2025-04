Médico explica diagnóstico de Babu Santana e faz alerta: 'A gravidade está relacionada'

O ex-BBB Babu Santana foi parar na UTI após receber diagnóstico preocupante

Babu Santana (45) foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Barra D’or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, meses após deixar o BBB 20, em 2020, e recebeu o diagnóstico preocupante de diabetes tipo 2. Na época, ele foi levado às pressas para a emergência, o que o obrigou a mudar radicalmente seu estilo de vida.

O ator deixou de comer chocolate e consumir refrigerante à exaustão e passou a mudar os hábitos alimentares. Ao mesmo tempo, investiu em boxe. O resultado? Menos 25 kg. "A gente tem que se cuidar não pelo físico e sim pela saúde. Um corpo bonito é um corpo saudável antes de qualquer coisa. Precisamos mudar nossa visão", disse.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Cibele Spinelli, médica nutróloga, sobre a origem da diabetes tipo 2 e os seus riscos para a saúde. De acordo com a especialista, o artista estava em uma situação crítica e precisava urgentemente mudar o estilo de vida.

"A diabetes tipo 2 pode se tornar grave se não for diagnosticada ou tratada de forma adequada. As complicações crônicas, como infarto, AVC, perda de visão e falência renal, estão entre os desfechos mais preocupantes. Por isso, a gravidade está diretamente relacionada ao cuidado e à atenção com a doença. Com acompanhamento médico e controle adequado, é totalmente possível viver com qualidade e segurança", alerta.

O diagnóstico do ator pode ter relação direta com os hábitos de antigamente. No entanto, a médica chama atenção sobre a possibilidade de ser algo genético. De todo modo, uma alimentação saudável e práticas de exercícios físicos ajudam a não ser impactado pela doença.

"A diabetes tipo 2 tem um componente genético, mas não é determinada apenas pelos genes. O estilo de vida tem um papel ainda mais importante. Pela epigenética, sabemos que nossos hábitos funcionam como interruptores que podem ativar ou silenciar genes relacionados à doença. Ou seja, a genética indica uma tendência, mas não é um destino. Com escolhas saudáveis, é possível prevenir ou controlar a manifestação da doença", finaliza.