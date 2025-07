Médico explica diagnóstico de Ary Fontoura e relação com a idade: 'Cuidados ainda mais rigorosos'

Ary Fontoura precisou de atendimento médico após um diagnóstico. O ator veterano revelou sobre o quadro: 'Situação muito perigosa'

Aos 92 anos, o ator Ary Fontoura precisou de atendimento médico, em fevereiro de 2025, e revelou que foi diagnosticado com um edema nas cordas vocais causado por um refluxo e, por isso, precisou ser hospitalizado para o tratamento. Agora, ele está recuperado e no ar na novela Êta Mundo Melhor!.

Para entender mais sobre o assunto, à CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Scheibel, médico especialista em otorrinolaringologia e membro titular da Academia Brasileira e Europeia de Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica Facial. Ele explica.

"Um edema é o acúmulo de líquido nos tecidos, causado por inflamação. Quando acontece nas cordas vocais, esse inchaço deixa a voz grossa, abafada, instável e mais difícil de ser projetada. É comum em quadros de uso excessivo da voz, infecções, alergias e, como no caso do Ary Fontoura, por agressão química provocada pelo refluxo", declara.

Quais os sintomas?

Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são:

Rouquidão persistente;

Voz mais “baixa”;

Sensação de corpo estranho ou “bolo” na garganta;

Pigarro constante;

Tosse seca;

Dificuldade para sustentar a voz ao falar por longos períodos;

Existe relação com a idade?

À época, Ary Fontoura desabafou: "Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa". O Dr. Guilherme Scheibel explica este quadro e qual a relação com a idade.

"Em pacientes idosos, os cuidados precisam ser ainda mais rigorosos. A voz tende a ser naturalmente mais frágil com o passar dos anos, o que chamamos de presbifonia, e qualquer inflamação pode ter impacto significativo. Além disso, o risco de aspiração (quando secreções ou alimentos vão para as vias respiratórias) é maior, e o refluxo pode contribuir para isso", avalia. Abaixo, o otorrinoloaringolosita lista alguns cuidados com o tratamento.

"Avaliação do refluxo com acompanhamento multidisciplinar"; "Cuidado com a alimentação e postura"; "Avaliação da função de deglutição"; "Fonoaudiologia, se houver prejuízo vocal importante"; "A boa notícia é que, com o tratamento adequado, mesmo pacientes acima dos 90 anos podem recuperar bem a voz".

Leia mais em:Ary Fontoura entrega segredo de sua vitalidade: 'É isso que eu procuro fazer'

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR VETERANO ARY FONTOURA NAS REDES SOCIAIS: