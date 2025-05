Médico explica diagnóstico de Angela Ro Ro e fala sobre suspeita de câncer: 'Com risco de...'

"Pode ser uma coincidência ou decorrente indiretamente da neoplasia ou do tratamento quimioterápico, que prejudica a imunidade e favorece infecções. Nestes casos, é necessário internação hospitalar e utilização de antibióticos endovenosos (na veia), por período prolongado", afirmou.

"Em relação à infecção de corrente sanguínea, haverá necessidade de internação e antibióticos injetáveis, por período prolongado. Quanto ao câncer, é preciso saber qual seria. São diversos tipos de neoplasias, cada uma com um tipo de tratamento de com prognósticos distintos. Se ela estiver em uso de quimioterapia, sua imunidade está comprometida, o que inspira mais cuidados em relação ao quadro infeccioso. Pode evoluir com septicemia ou choque séptico, com risco de morte", acrescentou.

Mattar explica que alguns cânceres se desenvolvem no sangue. Normalmente, todas as infecções na corrente sanguínea costumam manifestar sintomas no início, o que pode ser um sinal de diagnóstico precoce para melhor tratamento.

"São cânceres hematológicos e temos 3 tipos principais: leucemias, linfoma e mieloma múltiplo. Geralmente, as infecções de corrente sanguínea manifestam sintomas, que podem variar na gravidade", finaliza.