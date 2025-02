Médico explica diagnóstico da irmã de Ana Furtado: 'Está aumentando muito a incidência'

Ana Furtado revelou que a irmã, Tina Furtado, luta contra uma doença no intestino desde 2021; a apresentadora detalhou sobre o assunto

Ana Furtado (51) compartilhou na última quarta-feira, 05, fotos com a irmã, Tina Furtado, para falar sobre a luta que ela está travando contra um câncer no intestino desde 2021 . A esposa de Boninho, que teve a doença na mama e conseguiu vencê-la, contou que no caso da irmã é mais grave. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Rodrigo Surjan, médico-cirurgião, explica o diagnóstico da irmã da apresentadora.

A ex-comunicadora global falou que Tina já fez 55 sessões de quimioterapia e algumas cirurgias difíceis. Apesar da luta intensa, a irmã da famosa resolveu contar sua história como vencedora e fez uma série documental.

Segundo o Dr. Rodrigo Surjan, médico-cirurgião, é importante esclarecer que o ser humano tem o intestino delgado, ou intestino fino, e o intestino grosso. Quando geralmente uma pessoa revela lutar contra um câncer de intestino, na maioria dos casos, se refere ao câncer de intestino grosso.

"Ele é um dos três cânceres mais prevalentes no mundo e é um dos cânceres que está aumentando muito a incidência na população e aumentando a incidência em pessoas jovens, bem jovens", explica o Dr. Rodrigo.

Ana Furtado revelou que a irmã luta contra um câncer metastático, o especialista afirma que este termo se refere: "Significa que: além do tumor que a gente chama de primário, o tumor original, esse tumor já espalhou para outras localidades, para outros órgãos ou tecidos", avalia.

QUAIS OS SINTOMAS?

O Dr. Rodrigo Surjan afirma que os sintomas da doença se apresentam de diversas maneiras, depende muito da região afetada. Porém, ele lista os mais comuns:

Dor abdominal;

Alteração das características das fezes;

Alteração do ritmo de evacuação;

Distensão abdominal;

Perda de peso;

Náuseas;

Sobre o tratamento, o médico afirma que depende da área afetada, nos casos mais iniciais pode ser solicitada uma cirurgia e sem necessidade de tratamentos como quimioterapia ou radioterapia, mas reforça que cada caso é individual e precisa de um acompanhamento médico.

"Nas fases avançadas, geralmente são tratamentos multidisciplinares que envolvem diferentes especialidades da medicina para conseguir tratar tanto o tumor primário quanto as metástases", finaliza o médico ao explicar o tumor da irmã da apresentadora Ana Furtado.

