Médico explica diagnóstico como o recebido por Ed Gama: 'Dor aguda e intermitente'

Ed Gama foi parar no hospital após sentir dores terríveis em novembro do ano passado

O humorista Ed Gama (34), que apresenta o Big Show, programa derivado do BBB 25 no Multishow, foi parar no hospital em novembro do ano passado após passar dias sofrendo com dores insuportáveis. Após avaliação médica, ele recebeu o diagnóstico de cálculos renais.

Na época, o integrante do Domingão com Huck optou por seguir um tratamento e deixou as pedras saírem naturalmente. Em alguns casos, a cirurgia é indicada, segundo o médico uologista Octavio Henrique Arcos Campos fala em entrevista à CARAS Brasil.

"Esse problema costuma se manifestar de forma bastante característica: a pessoa sente uma dor aguda e intermitente na lateral ou na parte inferior das costas, que pode irradiar para a virilha ou região abdominal, acompanhada de náuseas, vômitos e, em alguns casos, sangue na urina", explica de maneira geral, sobre pacientes com a mesma condição.

"Embora a remoção cirúrgica (através do canal da urina) seja indicada para casos de cálculos maiores ou com dor refratária, em muitos casos, o próprio corpo consegue expelir os cálculos, principalmente quando são pequenos", complementa.

De acordo com o especialista, é possível prevenir o problema que Ed Gama enfrentou. A hidratação é sempre um ponto primordial, uma vez que pode ajudar no funcionamento ideal do corpo. A alimentação saudável e rica em nutrientes também é recomendada.

"A prevenção dos cálculos renais passa, fundamentalmente, pela ingestão adequada de líquidos. Geralmente, recomenda-se beber em torno de 3 litros de água por dia, o que ajuda a diluir a urina e reduzir a formação de cristais. Além disso, uma alimentação balanceada pode fazer toda a diferença. O consumo de frutas cítricas – que são ricas em citrato –, vegetais frescos, e a redução de alimentos com alto teor de sal e proteínas animais colaboram para diminuir o risco do aparecimento desses incômodos depósitos", finaliza o humorista.

