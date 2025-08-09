Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'

Grande sambista, Arlindo Cruz morreu nesta sexta, 8, aos 66 anos; músico era submetido a cuidados paliativos após sofrer um AVC

Ícone do samba, Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira, 8, aos 66 anos. O músico, que inspira gerações, recebia cuidados paliativos para lidar com as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, que sofreu em março de 2017.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader afirma que cuidados paliativos não significam a desistência do tratamento. "Pelo contrário: é uma abordagem ativa, que busca aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida do paciente e da família, diante de doenças crônicas, incuráveis ou com limitações funcionais severas."

"O foco não é a cura, mas sim o conforto e a dignidade. E isso pode e deve caminhar junto com o cuidado neurológico", acrescenta. Para entender melhor o que são, Nader listou cuidados paliativos que podem ser utilizados no contexto de sequelas graves de AVC, como era o caso de Arlindo Cruz . Confira:

Controle rigoroso dos sintomas como dor, falta de ar, ansiedade, espasticidade e desconforto;

Atenção à nutrição, higiene, prevenção de feridas e infecções;

Apoio psicológico e espiritual ao paciente e seus entes queridos;

Planejamento antecipado de cuidados, respeitando os desejos do paciente sempre que possível, inclusive em relação à limitação de intervenções invasivas.

"A gente costuma dizer que o AVC muda tudo e, infelizmente, quando ele é grave, pode deixar sequelas importantes no longo prazo. Isso inclui dificuldades para andar, falar, se alimentar e até para se comunicar com o mundo. Muitos pacientes ficam dependentes para as atividades mais básicas, o que afeta profundamente não só a pessoa, mas toda a família", completa.

O especialista diz que, mesmo com tratamento e reabilitação, o quadro pode piorar com o tempo, trazendo infecções recorrentes, desnutrição, imobilidade e até mesmo novos pequenos AVCs. Tudo isso pode comprometer ainda mais o funcionamento do corpo e da mente.

O médico diz que, em casos em que o cérebro é muito afetado, ele perde a capacidade de se reorganizar e, por isso, o paciente entra em um processo de declínio progressivo. "É nesse momento que os cuidados paliativos se tornam fundamentais e é importante entender que paliar não é desistir."

"É cuidar até o fim, com dignidade. É aliviar o sofrimento, respeitar a história e os limites do paciente, oferecer conforto físico e emocional, e garantir que ele seja tratado com todo o carinho e humanidade que merece", completa.

A morte de Arlindo Cruz foi confirmada pela sua família na tarde desta sexta, 8. O velório acontecerá neste sábado, 9, na Quadra do Império Serrano, no Rio de Janeiro, e o sepultamento será no domingo, 10, no Cemitério Jardim da Saudade. A família e equipe do artista pedem que os presentes usem roupas claras para os momentos.

Trajetória de Arlindo Cruz

Arlindo Domingos da Cruz Filho, o Arlindo Cruz, nasceu em 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro. Um dos maiores sambistas do Brasil, ele começou a tocar cavaquinho ainda na infância e aprendeu violão no início da pré-adolescência.

O músico começou a se profissionalizar quando estudou na escola Flor do Méier, ao participar de rodas de samba. À época, ele conheceu Candeia, que foi seu padrinho musical e o ajudou no lançamento do seu primeiro LP, chamado Roda de Samba.

Após um tempo em Minas Gerais, o sambista voltou ao Rio de Janeiro e passou a frequentar as rodas de samba do Cacique de Ramos. Lá, ele tocou com Jorge Aragão, Beth Carvalho, Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Sombrinha.

Ele se tornou compositor para outros sambistas até se tornar intérprete no Fundo de Quintal, banda na qual ficou por 12 anos. Em sua carreira, Arlindo Cruz teve mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Em 2023, ele foi tema do samba enredo de uma escola de samba no carnaval do Rio de Janeiro.

VEJA COMUNICADO OFICIAL DA FAMÍLIA DE ARLINDO CRUZ: