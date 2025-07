Médico explica complicações graves do diagnóstico recebido por Preta Gil: 'Não teve tempo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Wesley Pereira Andrade destaca sintomas silenciosos, sinais de avanço e riscos da doença diagnosticada em Preta Gil

A cantora Preta Gil (50), que morreu no último domingo, 21, emocionou o país ao revelar sua luta contra o câncer no intestino, uma doença que, quando diagnosticada precocemente, oferece chances muito maiores de cura. A artista descobriu a doença em janeiro de 2023 durante exames de rotina e, desde então, passou por uma série de cirurgias e tratamento.

Em entrevista exclusiva para CARAS Brasil, o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, mastologista e cirurgião oncologista, explica os principais fatores de risco, sintomas e as graves complicações que podem surgir nos estágios avançados.

“O diagnóstico precoce do câncer colorretal pode melhorar significativamente o desfecho, pois permite o tratamento com curas mais altas, como a cirurgia para remoção do tumor. Pacientes diagnosticados precocemente têm uma chance muito maior de cura já que o câncer não teve tempo para se espalhar para outros órgãos”, explica o médico.

O câncer colorretal, quando avança, pode trazer diversas complicações. Entre as mais comuns, estão:

Obstrução intestinal : o tumor bloqueia o intestino, causando dor abdominal intensa, distensão e vômitos.

Sangramento intestinal : pode ocorrer devido à presença do tumor, levando a uma anemia significativa.

Fraqueza e aumento do volume abdominal : são sintomas frequentes que impactam o bem-estar do paciente.

Fístula para a bexiga : uma complicação rara, mas grave, que acontece quando o tumor invade as paredes do intestino e se conecta diretamente à bexiga urinária, formando uma comunicação anormal entre os dois órgãos. Isso permite que fezes e gases passem do intestino para a bexiga, causando: Saída de fezes pela uretra, visível quando o paciente urina; Gases ou líquidos fecais na urina; Infecções urinárias recorrentes, já que o material fecal altera o ambiente da bexiga e favorece o crescimento bacteriano; Dor abdominal ou pélvica causada pela irritação da bexiga e dos intestinos; Dificuldade para urinar ou aumento da frequência urinária devido ao comprometimento funcional da bexiga.

Fístula vaginal : o câncer pode invadir a parede vaginal e infiltrar estruturas próximas, como o útero. Os sintomas dessa complicação incluem: Vazamento de fezes ou gases pela vagina, o sintoma mais característico; Dor pélvica ou abdominal, pela pressão da fístula e pelo processo inflamatório; Infecções vaginais recorrentes, agravadas pela presença de material fecal; Alterações no odor vaginal causadas pelo conteúdo fecal; Desconforto durante a relação sexual, especialmente quando há inflamação associada.

Metástases: o câncer colorretal pode se espalhar para órgãos como fígado, pulmões e linfonodos, tornando o tratamento mais complexo e reduzindo as chances de cura. Para esses casos, tratamentos mais agressivos, como quimioterapia e radioterapia, são necessários.

Os sintomas podem muitas vezes passar despercebido ou serem ignorados pelo paciente, já que se assemelha aos de outras doenças menos graves. No entanto, quando em estágio avançado, manifesta alguns sinais, segundo o médico. Confira:

Dor abdominal persistente ou cólicas;

Sangramento retal ou fezes com sangue;

Perda de peso inexplicada, fraqueza ou cansaço excessivo;

Mudanças nos hábitos intestinais, como diarreia ou constipação;

Icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos, caso o câncer tenha se espalhado para o fígado;

Dificuldade para respirar ou tosse persistente, quando há metástases pulmonares.

Dr. Wesley, que também falou sobre a complexidade da doença em entrevista anterior à CARAS Brasil, reforça que o acompanhamento médico constante e a atenção aos sintomas são essenciais para identificar a doença precocemente e garantir melhores resultados no tratamento.