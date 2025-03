Médico explica como prevenir infecção que atingiu Mavie: 'Muito importante'

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato detalha atitudes para prevenir a virose, infecção que atingiu Mavie no começo do ano

Mavie(2) passou por uma virose no início do ano, enquanto viajava ao lado dos pais, Bruna Biancardi(30) e Neymar(33), para comemorar o Ano Novo. A infecção, que costuma ser frequente nesta época do ano, pode ser prevenida com algumas medidas e atitudes importantes.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que é possível escapar da infecção que atingiu Mavie prestando atenção na limpeza . "Higienizar as mãos com frequência, evitar levar a mão ou objetos na boca sem a higienização adequada, tentar ter conhecimento da procedência da água e comida e sempre higienizar o alimento de forma adequada."

Em seu Stories, Biancardi explicou que parte do grupo que viajava ficou doente, e logo a pequena e Davi Lucca(12), primogênito de Neymar, passaram a ter sintomas. O especialista diz que o contato com pessoas que tenham a infecção pode ser perigoso. "Também é muito importante evitar o contato próximo com pessoas com o quadro, visto que são possíveis fontes de liberação do vírus no ambiente."

Liberato também reforça a importância de manter as vacinas das crianças atualizadas. "Considerando que um dos principais agentes dos quadros de diarreia é o rotavírus, manter o esquema vacinal em dia também é muito importante, pois há cobertura vacinal para um dos principais vírus que causam as viroses."

Apesar de comum, o quadro pode apresentar alguns riscos para crianças pequenas. A desidratação é um dos principais pontos de atenção, uma vez que bebês podem chegar ao ponto mais rápido. Em alguns casos, pode ser necessária a intervenção com medicamentos.

SAIBA QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA VIROSE:

dor abdominal;

diarreia;

náuseas;

vômitos;

febre.

