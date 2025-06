Médico explica como funciona recuperação da cirurgia de Poliana Rocha: 'Inchaço e hematomas'

Dona de uma legião de seguidores, Poliana Rocha se submeteu a uma blefaroplastia em 2024; entenda como funciona a recuperação da cirurgia

Sucesso absoluto na web, Poliana Rocha(48) já comentou sobre ter se submetido a uma blefaroplastia, procedimento estético na região dos olhos. A cirurgia, que foi revelada pela influenciadora em setembro de 2024, através de seus Stories no Instagram, tem alguns passos para a recuperação e cicatrização, que foi exibida pela jornalista.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi aponta que o procedimento cirúrgico realizado por Poliana Rocha tem uma recuperação relativamente rápida , apesar de poder apresentar inchaço e hematomas inicialmente.

"A recuperação inicial leva de 7 a 10 dias, com inchaço e hematomas sendo comuns nesse período. Em geral, o paciente retorna às atividades leves após uma semana, mas os resultados definitivos aparecem após 30 a 60 dias", explica o médico.

Leia também: Especialista explica síndrome vivida por Poliana Rocha: 'Algo além'

Biancardi também aponta algumas recomendações para os pacientes. "Recomenda-se compressa fria nos primeiros dias, evitar exposição solar e usar colírios lubrificantes. A cicatriz costuma ser quase imperceptível por estar bem posicionada nas dobras naturais da pele."

ENTENDA A CIRURGIA DE POLIANA ROCHA

A blefaroplastia consiste na retirada do excesso de pele, gordura, e em alguns casos, músculo das pálpebras inferiores e superiores —este último, realizado pela jornalista. À época, a esposa de Leonardo (61) explicou que optou por fazer o procedimento não por estética, mas por necessidade, já que a pele acima dos olhos comprometia sua visão.

"Toda vez que eu acordava as pessoas me diziam 'nossa, Poli, que cara de cansada'. E ai, comecei a ver que no cantinho do meu olho tinha uma pele que estava começando a comprometer minha visão", explicou. "O médico me examinou e ele constatou que muito além da estética, eu precisava fazer minhas pálpebras que realmente estavam caídas e comprometendo minha visão."

O médico aproveita para acrescentar que, mesmo com todos os cuidados, ainda existem alguns casos em que a cirurgia é contraindicada. "Pacientes com doenças oculares descompensadas, como olho seco severo, glaucoma ou doenças da retina, devem ser avaliados com muito cuidado", explica.

Leia mais em: Não gostou? Poliana Rocha opina sobre festa da neta primogênita, Maria Alice

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LETICIA SPILLER EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: