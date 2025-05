Médico explica como ficará a barriga de Brunna Gonçalves após a gravidez: ‘Mudanças naturais’

Brunna Gonçalves, que fez lipoaspiração de alta definição em 2020, recebe alerta médico sobre possíveis alterações no resultado após a gravidez

Brunna Gonçalvesdeu à luz sua primeira filha com a cantora Ludmilla, a pequena Zuri, no início de maio. Ao longo da gestação, a barriga da dançarina chamou a atenção dos internautas, já que, mesmo com o avanço da gravidez, os “gominhos” em seu abdômen continuavam visíveis. O aspecto definido é resultado da lipoaspiração de alta definição, popularmente conhecida como Lipo LED, procedimento que ela realizou em 2020.

“Durante a gravidez, é natural que a musculatura abdominal se distenda e a pele estique. Isso pode afetar temporariamente o aspecto da definição conquistada pela lipo LAD. No entanto, dependendo da elasticidade da pele, da genética da paciente e dos cuidados no pós-parto, os resultados podem voltar a ficar visíveis com o tempo” , explicou o cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Fernando Bianco.

“Fazer lipo HD ou LAD antes de engravidar não traz riscos para a gestação, desde que a paciente esteja saudável. A gordura retirada não retorna por conta da gravidez, mas o corpo passa por mudanças naturais que podem modificar o resultado visual”, ressaltou.

A dançarina tem a chance de recuperar a definição da barriga no futuro, desde que siga orientação médica, mantenha uma rotina regular de exercícios e adote uma alimentação saudável. Caso seja necessário, o procedimento pode ser realizado novamente. “É possível, mas o ideal é aguardar ao menos seis meses após o parto ou o fim da amamentação. O corpo precisa de tempo para se recuperar e voltar ao seu estado natural antes de qualquer nova intervenção” , completou o cirurgião plástico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

O que é o procedimento de Lipo LED?

Segundo Fernando Bianco, o procedimento é indicado para quem deseja uma definição maior na região abdominal. “A Lipo LAD é uma variação da lipo HD que busca marcar de forma ainda mais evidente os músculos do abdômen. Retiramos a gordura com cânulas muito finas em locais estratégicos, o que proporciona um contorno atlético e definido”, detalhou.

Leia também: Médica avalia mudança em parto de Brunna Gonçalves: 'Leva a graves lesões'