Médico explica como doença de Billy Joel pode afetar idosos: 'Impactar diretamente'

Billy Joel, cantor e pianista norte-americano, revelou o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal; entenda os impactos da doença

Em meados de maio, Billy Joel (76) anunciou o cancelamento de toda sua agenda de shows após receber o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. A condição, conhecida também como HPN, pode trazer diversos impactos para pessoas idosas, assim como o cantor e pianista.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que a condição neurológica que afeta Billy Joel pode trazer impactos . "Em idosos, a HPN pode impactar diretamente a mobilidade, a memória e a capacidade de realizar atividades cotidianas."

O especialista também diz que a condição atinge principalmente idosos. "Apesar do nome sugerir um aumento da pressão, nesse tipo específico, o cérebro acumula líquido cefalorraquidiano em seus ventrículos, mas a pressão medida está dentro dos padrões normais."

O médico explica que o caso do artista norte-americano é bastante importante para que a doença seja mais conhecida. Surjan aproveita para ressaltar o fato de que a doença pode demorar para ser diagnosticada, ou até mesmo, ser confundida com outros quadros.

"No caso de figuras públicas como o cantor Billy Joel, o diagnóstico chama atenção justamente por mostrar que, mesmo com acesso a cuidados médicos, o quadro pode passar despercebido por muito tempo. A boa notícia é que, uma vez identificado, há tratamento e ele pode trazer melhora significativa, como esperamos que aconteça com ele."

QUEM É BILLY JOEL?

William Joseph Martin Joel, conhecido mundialmente como Billy Joel, é um cantor, compositor e pianista norte-americano. Sua primeira música de sucesso foi lançada em 1973, intitulada Piano Man. Segundo informações da associação RIAA, ele é o sexto artista que mais vendeu nos Estados Unidos, com a marca de 78,5 milhões de discos.

