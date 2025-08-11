CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni
Bem-estar e Saúde / Saiba mais!

Médico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni

Apresentadora Adriana Perroni confundiu caroço no rosto com terçol e oftalmologista explica sinais de perigo e quando a situação é emergência médica

Dr. Hallim Feres Neto
por Dr. Hallim Feres Neto

Publicado em 11/08/2025, às 22h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Adriana Perroni - Reprodução/Instagram
Adriana Perroni - Reprodução/Instagram

A jornalista Adriana Perroni, apresentadora do Fala Brasil, foi internada duas vezes após ser diagnosticada com celulite facial, uma infecção bacteriana que pode evoluir rapidamente e causar complicações graves.

No início, Adriana pensou que o caroço no rosto fosse apenas uma espinha ou um terçol. Porém, após a primeira internação e tratamento com antibióticos, o problema voltou a aparecer, exigindo nova hospitalização.

Para esclarecer quando um inchaço no rosto pode representar algo mais sério, a CARAS Brasil conversou com o oftalmologista Hallim Feres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Quando o caroço deixa de ser um simples terçol?

Segundo o especialista, a celulite facial pode, no início, se confundir com problemas comuns na pálpebra.

“Terçol costuma ser um nódulo localizado na borda da pálpebra, dolorido ao toque, que melhora em 48–72h com compressas mornas. O que me acende a luz vermelha é quando aparece um ou mais destes pontos”, diz o oftalmologista.

Agora, celulite facial é diferente. Ela é uma infecção bacteriana que atinge as camadas mais profundas da pele do rosto. O especialista chama atenção para as diferenças e lista os principais sinais de alerta, entre eles:

  • inchaço que se espalha rápido pela face ou ultrapassa a pálpebra;
  • vermelhidão difusa, pele “quente”, dor intensa — não só no ponto do carocinho;
  • febre, calafrios, mal-estar;
  • dor ao mover os olhos, sensação de “aperto” no fundo do olho;
  • visão borrada, dupla ou queda da visão;
  • olho “saltado” (proptose) ou pálpebra tão inchada que não abre;
  • progressão apesar do tratamento.

Quando a celulite facial se torna uma emergência?

A infecção pode atingir estruturas mais profundas e colocar a visão em risco: “Existem dois tipos de celulite nessa região: pré-septal (quando está localizada apenas na pálpebra e pele ao redor) e pós-septal, quando afeta regiões mais internas”, explica o oftalmologista.

Leia também: Jornalista da Record recebe alta após internação por celulite facial

“Nesses casos, pode comprometer o nervo óptico e até se propagar para seios da face e sistema nervoso central, levando a meningite, por exemplo”, alerta.

É considerado quadro emergencial se houver:

  • dor ocular forte, especialmente ao mover os olhos;
  • limitação da movimentação ocular, visão dupla;
  • proptose (olho projetado);
  • queda de visão ou alteração pupilar;
  • febre alta, vômitos, sonolência ou progressão acelerada do inchaço.

“Nesses cenários, é necessária avaliação imediata com exame oftalmológico completo e, muitas vezes, tomografia para definir extensão e necessidade de internação/antibiótico venoso”, reforça o médico.

O papel do oftalmologista no tratamento

No caso de Adriana Perroni, o acompanhamento especializado foi essencial: “O papel do oftalmologista está em saber diferenciar rapidamente a celulite pré-septal (que pode ser tratada em casa) da orbitária (que necessita de internação e antibiótico intravenoso)”, destaca Hallim Feres Neto.

“Estabelecida a celulite orbitária, a definição da via de tratamento e a medicação deve ser tomada juntamente com o clínico/infectologista. O oftalmo acompanha de perto visão, dor ao movimento dos olhos, progressão do edema — para ajustar conduta e indicar drenagem cirúrgica se surgir abscesso”, completa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dr. Hallim Feres Neto

Dr. Hallim Feres Neto é oftalmologia especializado em Oftalmologia Geral; Cirurgia Refrativa, Ceratocone, Catarata e Pterígio. É membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), da International Society of Refractive Surgery (ISRS ) e da American Academy of Ophthalmology (Membro da AAO). CRM-SP 117.127 | RQE 60732

apresentadorajornalistaAdriana Perroni

Leia também

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'

Entenda!

João Vicente de Castro - Reprodução/Globo

Médica alerta após relato de João Vicente de Castro: 'É essencial para a saúde do fígado'

LUTO!

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz, disse que o cantor ajudou a impor sua personalidade - Foto: Reprodução/Globo

Psicóloga avalia desabafo da viúva de Arlindo Cruz: 'Nesse relato a gente percebe...'

Tratamento

Sophia e Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Médica explica sobre a cirurgia da filha de Maíra Cardi: o que pais devem saber

SAÚDE MENTAL

O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Globo - Reprodução/X/Twitter

Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'

ENTENDA

Paulo Zulu está completamente recuperado após tratamento de câncer na bexiga - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para câncer enfrentado por Paulo Zulu: 'Comum em homens acima dos 55 anos'

Últimas notícias

Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
HelenaAmanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar
MasterChef BrasilBand revela lista completa de participantes do MasterChef Celebridades
Adriana PerroniMédico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'
Giovana CordeiroGiovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
Carol Batista Leite comemora o aniversário em famíliaMulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
Astrid FontenelleAstrid Fontenelle admite que quase se aposentou após saída do Saia Justa
José Roberto Burnier e Fernanda ElnourÂncora da Globo quebra protocolo e entrega repórter: 'Cálculo meio errado'
Bella Campos e Cauã Reymond em gravação da novela Vale TudoClimão ou paz? Saiba como está a relação de Cauã Reymond e Bella Campos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade