Médico explica cirurgia que tirou o Craque Neto do ar temporariamente: 'Grande sobrecarga'

Craque Neto passou por cirurgia no joelho após anos de desgaste causados pela carreira como jogador

O Craque Neto ficou afastado da apresentação do programa Os Donos da Bola (Band) em julho de 2022 após passar por cirurgias no joelho. Na época, o ex-jogador foi submetido a sessões de fisioterapia em casa para ajudar na recuperação dos movimentos.

Para entender o quadro em que o apresentador esteve, CARAS Brasil entrevista o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna. De acordo com o especialista, ex-atletas podem desenvolver problemas no joelho de uma forma mais comum.

"A cirurgia no joelho pode ser indicada por diferentes motivos, desde lesões ligamentares até problemas degenerativos como a artrose. No caso de ex-atletas, é muito comum a necessidade de intervenções cirúrgicas para correção de desgaste na cartilagem, reconstrução ligamentar ou até mesmo próteses totais, dependendo do grau de comprometimento articular. São procedimentos relativamente comuns em quem teve grande sobrecarga nos joelhos ao longo da carreira", diz.

Porceban ressalta que as causas mais frequentes estão relacionadas ao desgaste excessivo das articulações. No entanto, artroses precoces e sequelas de lesões mal curadas, principalmente no menisco e ligamentos, também estão entre os fatores.

"Muitos ex-atletas já apresentavam lesões durante a carreira e, mesmo tratadas, essas estruturas continuam a sofrer impacto ao longo do tempo, acelerando processos degenerativos", explica o médico à reportagem.

Durante a recuperação, Neto fez sessões de fisioterapia e relatou dor intensa na região da cirurgia. O sintoma também foi um dos motivos para ele buscar solução para o problema que afetava a sua qualidade de vida, o que é considerado uma atitude correta.

"Adiar uma cirurgia pode agravar o quadro, levando a maior desgaste da articulação, limitação funcional progressiva, dores crônicas mais difíceis de controlar e até comprometimento de outras articulações devido à compensação na marcha, como quadril e coluna lombar. Em alguns casos, o atraso pode reduzir o sucesso do procedimento cirúrgico posteriormente", diz.

A recuperação para cirurgias ortopédicas no joelho apresenta bons índices, principalmente quando o paciente segue todas as recomendações médicas, como no caso do apresentador da Band. O tempo de recuperação varia conforme o grau da cirurgia, podendo levar de 4 a 8 semanas em casos iniciais e em torno de 3 meses para total.

