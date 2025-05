Médico explica técnica para redução da papada de Leonardo: 'Cirurgias mais estruturadas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica como funciona o procedimento feito pelo cantor Leonardo

No início da semana, a influenciadora Poliana Rocha (48) contou para seus seguidores que seu marido, o cantor Leonardo (61), realizou um procedimento para redução de papada. A cirurgia pode ter diversas abordagens, como explica o cirurgião plástico Nicola Biancardi.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico diz que a plástica de Leonardo tem vários tipos de procedimento . "Existem diversas abordagens para tratar a papada, desde procedimentos simples até cirurgias mais estruturadas, dependendo do grau de flacidez, da espessura da pele e da musculatura do pescoço."

"A lipoaspiração submentoniana é a opção mais comum e menos invasiva. Remove a gordura localizada abaixo do queixo por pequenas cânulas, com boa retração da pele em pacientes jovens ou com boa elasticidade", completa o médico.

Leia também: Poliana Rocha expõe crise de ciúmes de Leonardo: 'Ele ficou mais bravo comigo'

O cirurgião explica que, em casos com excesso de pele ou flacidez muscular, a opção é a cervicoplastia. O procedimento retira o excesso de pele do pescoço, e pode reposicionar os músculos, especialmente o plástica. Já quando há flacidez profunda, bandas plastimais e gordura sob a musculatura, indica-se o Deep Neck Lift, ou seja, lifting cervical profundo.

"A técnica que atua em três camadas: remoção da gordura subplatismal, ajuste das bandas platismais e reposicionamento de estruturas profundas. O resultado é um pescoço mais angulado e rejuvenescido, com contorno mandibular mais definido."

"Quando a gordura está apenas sob a pele, a lipo resolve. Mas quando ela está abaixo do músculo e há flacidez, o tratamento precisa ser mais profundo. O Deep Neck Lift redefine todo o contorno da mandíbula e pescoço com resultados elegantes e duradouros", completa o médico.

Leia mais em: Leonardo manda recado direto a novos cantores: 'Vocês dependem do povo'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LEONARDO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: