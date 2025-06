Em entrevista à CARAS BRASIL, o oftalmologista Thiago Pizarro explica o procedimento realizado por Paula Vaccari e alerta sobre os riscos do uso de lentes de contato

Na última sexta-feira (20), Paula Vaccari, esposa do sertanejo Cristiano, dupla com Zé Neto, realizou uma cirurgia por uma complicação nos olhos pelo uso de lentes de contato. Segundo a assessoria de imprensa da influenciadora, o diagnóstico seria de uma ceratite não infecciosa ocular (úlcera). Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevistou o Dr. Thiago Pizarro, médico responsável pela operação.

Nos Stories do Instagram, Paula Vaccari compartilhou algumas imagens do procedimento e tranquilizou o público quando deu tudo certo: “Foi tudo bem, graças a Deus. Já saí enxergando tudo, nem acredito."

Entenda o procedimento

O oftalmologista Thiago Pizarro explica que, em casos de diagnóstico precoce, como os de Paula, o tratamento pode ser clínico, com colírios anti-inflamatórios e suspensão imediata das lentes: “Como ela apresentava uma ceratite não infecciosa e já tinha indicação para correção de grau, foi possível realizar a cirurgia refrativa Lasik Femto com o Z8 Neo, que além de tratar a superfície da córnea, corrige o grau com alta precisão”, completou.

"O procedimento foi minimamente invasivo, rápido e indolor", o médico esclarece. "Com o uso do equipamento Z8 Neo, a precisão é maior e o tempo de recuperação, menor. É esperado que, em poucos dias, a paciente retome boa parte das atividades cotidianas e, em geral, a visão se estabilize em até uma semana. "

Durante o final de semana, Paula Vaccari compartilhou imagens aproveitando o interior com sua família enquanto utilizava óculos de sol para proteger os olhos.

Cuidados com as Lente de Contato

Para Thiago Pizarro, as lentes de contato podem parecer práticas, mas exigem cuidados rigorosos. O uso não é indicado para todas as pessoas, precisando sempre de orientação médica. Alguns fatores, como alergias, olhos secos e alterações na anatomia da córnea, podem ser impeditivos no uso das lentes e aumentar os riscos.

É recomendado que usuários de lentes passem por consultas oftalmológicas a cada 6 meses, mesmo que estejam se sentindo bem, para uma avaliação da adaptação da lente, saúde da córnea e a possível identificação de sinais precoces de complicações que podem passar despercebidas no dia a dia.

Entre os principais cuidados para evitar a úlcera na córnea, o médico ressalta:

Nunca dormir com as lentes;

Lavar bem as mãos antes de manusear as lentes;

Não reutilizar a solução e manter o estojo sempre limpo;

Evitar o uso em ambientes como praia e piscina;

Lubrificar os olhos com frequência.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA DIGITAL PAULA VACCARI NAS REDES SOCIAIS: