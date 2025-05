Médico explica cirurgia de Rodrigo Hilbert: ‘Situação catastrófica’

Médico alerta para a gravidade do problema de saúde que levou Rodrigo Hilbert para centro cirúrgico de hospital na África

O apresentador Rodrigo Hilbert enfrentou um problema de saúde na África. Ele estava por lá para participar de uma corrida de Mountain Bike na Cidade do Cabo junto com uma reportagem para o Esporte Espetacular, da Globo. Porém, o artista se machucou e precisou ser operado antes de voltar ao Brasil.

O marido de Fernanda Lima sofreu uma queda enquanto pedalava e bateu a parte de trás do corpo. Ele começou a sentir fortes dores durante a competição e até quando sentava na bicicleta. Assim, a solução foi ir para um hospital e abandonar a corrida de bicicleta.

No hospital, ele foi diagnosticado com um abscesso e precisou passar por uma cirurgia de emergência antes que o problema se tornasse uma infecção generalizada . Em entrevista ao programa Esporte Espetacular, o médico do esporte e trauma José Cruvinel Neto explicou a gravidade do problema de Rodrigo.

O médico contou que a equipe precisou agir de forma rápida para evitar uma piora no quadro. " O abscesso tem que ser tratado agressivamente e muito precocemente, porque pode evoluir para uma situação catastrófica, que chama fasciíte . E, se isso ocorre, pode ser que uma infecção local se torne generalizada. É um procedimento que tem que ser feito no centro cirúrgico, sob anestesia geral, por causa da dor e da drenagem que tem que ser feita”, afirmou ele.

Por sua vez, Hilbert contou que sentia muita dor e precisava de cuidados médicos. "Vou ter que fazer uma drenagem. Tem um abscesso no final da coxa, quase chegando na bunda”, afirmou ele, e completou: "Nunca poderia imaginar que iria acontecer aquilo comigo. Nunca tive nada parecido”.

O que é um abscesso?

O abscesso é uma região da pele que apresenta pus, dor e edema. Os abscessos cutâneos costumam acontecer por causa da presença de bactérias, traumas ou circulação prejudicada. O tratamento é feito com a drenagem do abscesso e pode ser necessário o uso de antibióticos.

Por onde anda Rodrigo Hilbert?

O apresentador Rodrigo Hilbert continua sendo visto na TV, mas ele não tem mais um contrato fixo com uma emissora. Em dezembro de 2023, ele encerrou o contrato com o canal GNT. Porém, os programas dele, Tempero de Família e Bem Juntinhos, continuam sendo reprisados na telinha.

Atualmente, o artista está dedicado às redes sociais, onde compartilha vídeos praticando esportes, cozinhando e com a família.

Rodrigo Hilbert mostra fotos de seus três filhos com Fernanda Lima

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou ao mostrar cliques inéditos de sua família com Fernanda Lima. O famoso aproveitou o clima de tbt na rede social e recordou alguns momentos com os filhos.

Revelando como os três herdeiros estão, o cozinheiro, que é modelo e muito mais, chamou a atenção ao mostrar como os gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, e a caçula, Maria Manoela, de 4 anos, estão "grandes".

