Médico explica cirurgia de Pedro Sampaio: 'Risco de novas lesões'

O DJ Pedro Sampaio passou por cirurgia no joelho após romper o ligamento e médico revela detalhes de como é a cirurgia e a recuperação que pode durar meses

O DJ Pedro Sampaio passou por uma cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho em um show no Rio de Janeiro há poucas semanas. O procedimento correu dentro do esperado e ele está em fase de recuperação. Com isso, os médicos ortopedistas Dr. Fernando Jorge, especialista em cirurgias do joelho e cirurgias do quadril, e Dr. Marcos Cortelazo, especialista em joelho e traumatologia esportiva, revelaram que a fase de recuperação é longa e precisa de cuidados precisos.

De acordo com o médico, o tipo de lesão que aconteceu com Pedro Sampaio é mais comum em atletas, mas também existe o risco de acontecer com pessoas comuns. "Apesar desse tipo de lesão ser mais comum em atletas devido a movimentos bruscos de rotação ou desaceleração do joelho, cantores e DJs que realizam movimentos bruscos, repetitivos, pulos ou giros no palco que possam transmitir uma energia excessiva a articulação do joelho, também podem estar sujeitos a essa lesão, especialmente se houver torção do joelho com o pé fixo no chão. Apesar de menos frequente, o risco existe sim", afirmou o Dr. Fernando Jorge.

Além disso, o Dr. Marcos Cortelazo alertou que a lesão também pode acontecer em casos como: "Obesidade, fraqueza muscular, sobrecarga de treinos, idade avançada, hipermobilidade articular, joelho valgo (para dentro) e lesões prévias do LCA são alguns dos fatores que podem favorecer a ocorrência desse tipo de trauma".

O que é o LCA?

O ligamento cruzado anterior (LCA) é o responsável pela estabilização da articulação do joelho. Esta articulação é usada pelo corpo na aceleração e desaceleração do corpo e também em movimentos de giro. O rompimento acontece quando a pessoa faz uma rotação com o joelho no sentido contrário da tíbia enquanto o pé está preso ao chão.

Como saber se rompi o ligamento?

De acordo com o médico, a procura por um atendimento é fundamental, mas existem sinais do corpo para identificar o rompimento do ligamento. "Após o momento do trauma, o paciente pode notar inchaço e sentir redução da mobilidade e instabilidade da região, com a sensação de joelho frouxo e falhando”, afirmou o médico. Além disso, a intensidade dos sintomas pode variar de acordo com a gravidade da lesão, com algumas pessoas conseguindo realizar atividades normalmente, enquanto outras sentem dores mesmo com o menor dos movimentos.

“Na dúvida, o mais importante é sempre buscar auxílio médico ao suspeitar de uma possível lesão do LCA, tanto para confirmar o diagnóstico quanto para verificar a ocorrência de outras lesões comumente associadas, como lesões do menisco e das cartilagens”, disse o ortopedista Dr. Marcos.

Como é a recuperação da cirurgia?

A cirurgia de LCA pode ser pouco invasiva quando é feita por videoartroscopia com o uso de enxertos de tecidos, como tendões do próprio paciente. Porém, ela exige uma recuperação longa e com cuidados específicos para que o paciente recupere plenamente suas funções físicas. "A recuperação varia, mas geralmente leva de 7 a 9 meses para retomar atividades cotidianas com segurança. Caminhar sem muletas é possível em 2 a 4 semanas, dependendo da evolução individual e da reabilitação. No entanto, atividades que exigem maior estabilidade do joelho devem ser evitadas até a completa recuperação e reabilitação", afirmou ele.

Na recuperação, o paciente precisa seguir as orientações do médico para não comprometer seu sucesso no tratatamento. Ele terá sessões de fisioterapia com foco na recuperação dos movimentos e no fortalecimento dos ligamentos. "É fundamental que o paciente siga rigorosamente o programa de fisioterapia para recuperar a mobilidade, marcha adequada e força muscular. Também orientamos que ele evite sobrecarregar peso no joelho operado nas primeiras semanas. O uso de muletas e órtese conforme orientação médica também é indicado. Para reduzir o inchaço após a cirurgia, aplicar gelo e elevar a perna pode ajudar. Também é fundamental que o paciente tome os medicamentos prescritos para controle da dor e inflamação e retorne às atividades físicas apenas com liberação médica, para evitar recidivas ou sequelas. A adesão ao tratamento e a paciência do paciente para viver todo o processo pós-operatório são fundamentais para uma recuperação segura e eficaz e retorno 100% a suas atividades prévias à lesão", declarou.

O Dr. Marcos ainda alertou que o paciente não pode ter pressa para se recuperar. "É fundamental que o tratamento seja adequado e o retorno seja gradual, de acordo com a velocidade de reabilitação do paciente e sempre com liberação do médico. É importante que esse processo não seja apressado, pois retornar precocemente a alguma atividade esportiva ou que possa colocar o joelho em risco pode aumentar significativamente o risco de novas lesões no joelho", afirmou.