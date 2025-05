Médico explica cirurgia de Marina Sena: 'Pode ser feito de forma isolada'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi comenta o procedimento estético feito pela cantora Marina Sena

No início de abril, Marina Sena (28) comentou sobre a única cirurgia plástica que já fez: corrigir uma sobra de pele do umbigo, que a incomodava esteticamente. A intervenção tem algumas formas para ser realizada e o excesso de pele na região pode ter algumas causas. Entenda a seguir!

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a cirurgia feita por Marina Sena é considerada relativamente simples . "Pode ser feito de forma isolada ou associado a outras cirurgias, como lipoaspiração."

"A técnica mais comum envolve a ressecção do excesso de pele e a fixação do novo contorno do umbigo em planos profundos, deixando-o mais embutido e harmonioso com o abdômen", completa o médico, formado pelo Instituto Ivo Pitanguy.

O especialista também explica alguns dos principais motivos para a sobra de pele na região do corpo. "O umbigo pode apresentar excesso de pele por diversos motivos. Entre os mais comuns estão o emagrecimento acentuado, alterações após a gravidez ou mesmo uma característica anatômica natural. Às vezes, essa pele solta forma pequenas pregas ou dobras que incomodam esteticamente, especialmente em fotos e com roupas mais justas."

Nascida em Taiobeiras, município em Minas Gerais, Marina Sena é uma cantora, compositora e multi-instrumentista. Reconhecida por sua voz marcante, ela passou por bandas como A Outra Banda da Lua e Rosa Neon, e destacou-se na carreira solo, com o hit Por Supuesto e o álbum De Primeira. Recentemente, ela lançou Coisas Naturais, seu terceiro álbum de estúdio.

