Médico explica cirurgia de Davi Brito: 'Como se estivesse sempre em forma'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica o que é a Lipo HD, cirurgia realizada por Davi Brito

Campeão do BBB 24, Davi Brito (22) se tornou assunto no último sábado, 26, ao contar para seus seguidores que passou por uma Lipo HD. O influenciador recebeu alta no domingo, 27, e, desde então, vem mostrando sua recuperação e o resultado do procedimento estético na web.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que o procedimento feito por Davi Brito é uma lipoaspiração de alta definição . A cirurgia é uma evolução da lipoaspiração tradicional, e tem como principal objetivo esculpir e realçar a anatomia muscular do paciente.

"A Lipo HD é uma técnica que busca evidenciar a musculatura natural, deixando a região do abdômen, peitoral, costas ou braços com aparência mais definida, como se o paciente estivesse sempre em forma", explica o médico sobre a intervenção estética.

"A Lipo HD é um tipo de lipoaspiração que utiliza a retirada seletiva de gordura para ressaltar os contornos musculares. A ideia não é simplesmente reduzir medidas, mas esculpir o corpo, destacando as linhas naturais da musculatura. É muito utilizada em áreas como abdômen, peitoral, dorsais e braços."

O cirurgião explica que na llipoaspiração tradicional, a retirada de gordura é feita de uma forma mais homogênea, com o intuito de reduzir o volume. Já na escolhida pelo ex-BBB, o cirurgião tem um trabalho mais "artístico", preservando ou até mesmo enxertando pequenas quantidades de gordura em pontos estratégicos, para deixar a aparência da musculatura mais projetada e definida.

"Na Lipo HD, respeitamos a anatomia muscular. Não é simplesmente 'aspirar' a gordura, mas esculpir as camadas entre os músculos, o que exige planejamento e precisão técnica", reforça o médico sobre o procedimento de Davi Brito.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DAVI BRITO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: