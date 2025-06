Médico explica cirurgia da ex-BBB Íris Stefanelli: 'Mudanças logo nos primeiros dias'

Ex-BBB, Íris Stefanelli passou por uma cirurgia plástica; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica o procedimento e fala dos resultados

A ex-BBB e apresentadora Íris Stefanelli (45) decidiu renovar a sua aparência com uma cirurgia plástica . A estrela passou por um procedimento no rosto e apareceu com a face inchada durante o pós-operatório. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico.

Nos stories do Instagram, a ex-BBB mostrou o rosto inchado e as cicatrizes ao redor dos olhos. A musa fez um procedimento de lifting facial para se livrar das rugas que surgiram com o passar dos anos. “Nada de rugas, cirurgia endoscópica, 1 dia. Estou achando ótimo, já vejo a diferença”, disse ela ao exibir o processo de recuperação.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Marcelo Moreira, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o lifting facial, também conhecido como ritidoplastia, é uma cirurgia plástica indicada para reposicionar tecidos da face que sofreram com a flacidez ao longo dos anos.

"Ele atua especialmente nas regiões das bochechas, mandíbula (contorno do “bigode chinês”) e pescoço, proporcionando um aspecto mais jovem e descansado. No caso da Íris, o procedimento teve como objetivo rejuvenescer o rosto, redefinindo os contornos faciais", afirma.

O cirurgião plástico avalia que a ex-BBB também realizou uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, junto ao lifting facial, esta é uma combinação bastante comum. O Dr. Marcelo Moreira aponta que este procedimento remove o excesso de pele e bolsas de gordura das pálpebras superiores ou inferiores, trazendo um olhar mais leve e rejuvenescido.

"Associar os dois procedimentos potencializa os resultados, proporcionando um rejuvenescimento harmônico de toda a face", declara. Abaixo, o cirurgião plástico fala sobre os resultados depois de passar por um ligting facial.

"Em muitos casos, os pacientes já percebem mudanças logo nos primeiros dias — como o reposicionamento dos tecidos e melhora no contorno facial — mesmo com o inchaço inicial. Claro que o resultado definitivo leva algumas semanas para aparecer, mas essa percepção precoce é comum e animadora para quem passa pelo procedimento", confessa.

DETALHE QUE CHAMA ATENÇÃO

Nesta semana, Íris Stefanelli chocou os seguidores ao aparecer pela primeira vez após a cirurgia plástica, ainda com o rosto bastante inchado e com dificuldade para abrir os olhos. O Dr. Marcelo Moreira menciona que este é um efeito normal após o procedimento.

"O inchaço e até alguns hematomas são reações naturais do corpo após o lifting facial. Eles fazem parte do processo de cicatrização e tendem a regredir nas primeiras semanas. O inchaço costuma ser mais evidente nos primeiros 7 a 10 dias, com melhora gradual", diz. Abaixo, ele dá dicas para recuperação após realizar o lifting facial.

"Manter a cabeça elevada ao dormir, principalmente nos primeiros dias, para ajudar a reduzir o inchaço"; "Evitar exposição solar e calor, pois podem agravar os hematomas e comprometer a cicatrização"; "Não fazer esforço físico ou atividades intensas nas primeiras semanas"; "Não fumar, já que o tabagismo prejudica a circulação e pode interferir diretamente na cicatrização"; "Dar preferência a alimentos pastosos e fáceis de mastigar nos primeiros dias, evitando movimentos excessivos da face"; "Beber bastante água, o que ajuda na eliminação de toxinas e contribui para a redução do inchaço"; "Realizar drenagem linfática facial, quando liberada pelo cirurgião, para auxiliar na diminuição do inchaço e acelerar o processo de recuperação"; "Seguir rigorosamente todas as orientações médicas, inclusive com relação ao uso de medicações, curativos e cuidados com os pontos"; "Comparecer às consultas de retorno, que são essenciais para o acompanhamento da cicatrização e ajustes, se necessário"; "Seguindo essas recomendações com disciplina, o processo de recuperação se torna mais seguro, confortável e com resultados mais satisfatórios".

