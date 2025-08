Médico explica cirurgia cardíaca de Welder Rodrigues: 'Lesões'

Welder Rodrigues colocou pontes de safena para desobstruir o fluxo de sangue. O médico Raphael Boesche explicou o procedimento e a doença

Welder Rodrigues operou em outubro 2024 para colocar pontes de safena no coração. O ator e humorista desobstruiu duas artérias conorárias após sentir dores abaixo das costelas, acreditando que era apenas algo muscular. O cardiologista Dr. Raphael Boesche conversou com a CARAS Brasil e explicou o procedimento e falou sobre os riscos

O que são pontes de safena?

O médico explicou que as pontes de safena são enxertos para corrigir o fluxo sanguíneo. No caso do ator, elas foram colocadas no coração: "Essa solução reestabelece o fornecimento de oxigênio e nutrientes ao coração, diminuindo dores no peito (angina) e reduzindo significativamente o risco de infarto". O médico pontua que o procedimento é recomendado para pacientes que tem doenças arteriais coronarianas avançadas. Welder estava com duas delas obstruídas:

"Essa condição ocorre devido à aterosclerose, um processo inflamatório crônico onde se formam placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias nos vasos sanguíneos. O acúmulo dessas placas faz com que o fluxo de sangue para o coração fique comprometido, especialmente nos casos mais graves ou com múltiplas obstruções( lesões difusas) . Quando essas obstruções não podem ser tratadas eficazmente por angioplastia ou medicamentos, a cirurgia de ponte de safena se torna necessária."

Coração 'entupido'

O ator fez uma tomografia e constatou que o coração estava 'entupido'. O cardiogista explica a expressão e o que significa: "Essa doença ocorre devido ao acúmulo gradual de placas formadas por gordura, colesterol, cálcio e células inflamatórias nas paredes das artérias. No caso relatado, a angiotomografia das artérias coronárias foi o exame utilizado para a detecção dessa condição. Esse exame é uma técnica de imagem avançada que combina a tomografia computadorizada com o uso de contraste iodado, permitindo a visualização detalhada das artérias coronárias e de possíveis obstruções ao fluxo sanguíneo. A angiotomografia é um método não invasivo e altamente preciso, sendo amplamente utilizado para rastrear e diagnosticar doenças coronarianas, identificando desde estreitamentos discretos até oclusões severas."

