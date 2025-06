Médico explica causa da morte de Francisco Cuoco e relação com a idade: 'Acontece muito nos idosos'

Francisco Cuoco morreu aos 91 anos na última quinta-feira, 19. O filho do ator deu detalhes sobre os últimos momentos do artista

O ator Francisco Cuoco morreu na última quinta-feira, 19, aos 91 anos, de falência de múltiplos órgãos após ficar dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informações do Jornal Folha de S. Paulo, ele estava com 130 kg, foi diagnosticado com infecção nos rins e ansiedade e tinha problemas para se locomover. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista.

As causas da morte de Francisco Cuoco foram confirmadas em um comunicado da Globo, o artista morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos . Diogo Cuoco, filho do ator, deu detalhes dos últimos momentos de vida do pai.

"Ver que ele estava bem, que ele estava sereno, que ele estava tranquilo, sabendo dos desejos dele, o que ele queria, o que não queria, acho que isso traz essa paz para a gente", afirmou o filho de Francisco Cuoco em entrevista ao Fantástico.

O que diz o especialista?

Segundo o Dr. Henrique Carrascosi, médico nefrologista e coordenador assistencialista da enfermaria de clínica médica do Hospital de Ensino da Santa Casa de Araraquara, a falência múltipla de órgãos acontece quando órgãos vitais perdem a sua função simultaneamente.

"Falência múltipla é um estágio praticamente final de vida, que acontece muito nos idosos quando não tem assim uma causa específica. Vai tendo uma falência de vários órgãos, isso que a gente chama de falência múltipla de órgãos, quando um órgão vai diminuindo a função, junto com os outros", afirma.

Relação com a idade e tratamento

Segundo o nefrologista, a falência de múltiplos órgãos é um quadro mais comuns nos idosos, porém alerta que também pode afetar pessoas com doenças crônicas graves, de longa, que acabam evoluindo para este diagnóstico.

O tratamento é complexo e focado em estabilizar o paciente e tratar as causas subjacentes da disfunção. Não há um tratamento específico, mas sim um esforço para manter as funções vitais e apoiar os órgãos afetados.

"Depende, [mas] o tratamento é mais de dar conforto, não fazer medidas invasivas para respeitar o limite de vida de cada pessoa. Os cuidados paliativos, eles entram nessa questão de cuidar e não passar do limite do ser humano", finaliza o nefrologista.

Quem foi Francisco Cuoco?

O ator teve uma longa carreira na TV. Entre os seus papeis de destaque estão Carlão de ‘Pecado Capital’ (1975), o mago Herculano Quintanilha de ‘O Astro’ (1975), e Tiradentes, de ‘Saramandaia’ (1976), além de Cristiano Vilhena da primeira versão da novela ‘Selva de Pedra’ (1972). Nascido na cidade de São Paulo no dia 29 de novembro de 1933, Cuoco chegou a cursar Direito antes de ingressar na Escola de Arte Dramática de São Paulo.

