Médico explica atualização na saúde de Preta Gil: 'Esse tratamento envolve...'

Na luta contra o câncer, Preta Gil está em tratamento nos Estados Unidos e teve seu estado de saúde atualizado pelo amigo Gominho

Preta Gil (50) está nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental em sua jornada para a cura do câncer. Diagnosticada em 2023, a cantora já passou por diversos protocolos no Brasil e agora busca opiniões de médicos no exterior para avaliar o seu caso.

Nesta terça-feira, 25, Gominho, um dos melhores amigos da cantora falou sobre o quadro de saúde dela. Em entrevista à 'Quem', o artista ressaltou a determinação e fé de Preta Gil e confessou que a filha de Gilberto Gil (82) passou por uma bateria de exames para que seja determinado se ela fará parte de tratamentos inovadores.

"Ela está fazendo esse para ver se poderá entrar em um tratamento experimental, que vai ser em Washington ou em Nova York, mas vai ser lá nos Estados Unidos. Preta realmente está mais quietinha, ela quer ficar mais quieta neste momento", desabafou Gominho.

Opinião de um oncologista

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, que avalia o caso da cantora.

"Preta Gil está sendo avaliada para participar de um protocolo de medicina personalizada, também conhecido como medicina de precisão. Esse tipo de tratamento analisa mutações genéticas específicas do tumor para indicar terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais", afirma.

Por que realizar tantos exames?

Segundo o oncologista, a bateria de exames em pacientes oncológicos que optam pelo tratamento nos Estados Unidos é essencial para determinar se existe uma adequação aos critérios exigidos para seguir com o tratamentos.

"Esses exames avaliam o estado geral de saúde da paciente, a presença de mutações genéticas específicas no tumor e outros fatores que influenciam a eficácia e segurança do tratamento. Além disso, os exames ajudam a identificar possíveis riscos e a personalizar a terapia de acordo com as necessidades individuais da paciente", declara.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, entre as possibilidades estão os tratamentos-alvo, que atuam diretamente em mutações específicas, o que já é feito no Brasil rotineiramente para algumas mutações específicas, mas a cantora está tentando acesso a outras terapias para outras mutações ainda não disponíveis por aqui.

"Realizando exames para verificar se poderá iniciar um tratamento experimental nos Estados Unidos, possivelmente em Washington ou Nova York. Esse tratamento envolve medicamentos inovadores que ainda estão em fase final de estudo e não estão disponíveis no Brasil", finaliza o oncologista Dr. Jorge Abissamra.

