Médico explica atualização no quadro de saúde da ex-modelo Vera Viel: 'É uma fase'

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel revelou que realizou exames importantes na luta contra o câncer e atualizou o público sobre seu estado de saúde

Esposa de Rodrigo Faro (51), a apresentadora Vera Viel (49) celebrou um novo marco em sua luta contra o câncer. Nesta segunda-feira, 12, ela refez os exames importantes e recebeu a notícia de que continua em remissão, que é quando células doentes diminuíram ou não são mais encontradas no corpo.

Nas redes sociais, Vera desabafou que fez os exames de ressonância magnética e pet scan. “Continuo em remissão do câncer para toda honra e glória a Deus, que fez a cura completa no dia da cirurgia. Acabei de ver os resultados dos meus exames”, disse ela.

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra - médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - que avalia o quadro da apresentadora.

A expressão usada por Vera Viel, 'continuo em remissão', significa que, após o tratamento, não há sinais clínicos ou laboratoriais detectáveis do câncer no momento: "É uma fase muito positiva do acompanhamento oncológico", afirma o oncologista. Apesar deste cenário, o Dr. Jorge reforça.

"O câncer pode, em alguns casos, voltar — o que chamamos de recidiva. Por isso, sim, durante a remissão os pacientes seguem em acompanhamento rigoroso com exames periódicos, que variam conforme o tipo de câncer, o estágio inicial e o tempo desde o término do tratamento", declara ao analisar o caso da ex-modelo.

O Dr. Jorge Abissamra explica que o objetivo do período de remissão é identificar precocemente qualquer sinal de retorno da doença e também cuidar da saúde geral do paciente, monitorando possíveis efeitos tardios da terapia.

A cirurgia de Vera Viel aconteceu há 7 meses. A artista foi diagnosticada, em outubro do ano passado, com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor. A doenção dela estava localizada na parte interna da coxa. Agora, a ex-modelo está em remissão.

