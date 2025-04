Médico explica atualização na saúde de Tony Bellotto: 'Infecções oportunistas diminuem'

Nesta semana, o filho de Tony Bellotto, João Bellotto, usou as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde do pai; confira

O filho de Tony Bellotto (64), o jovem João Mader Bellotto, de 28 anos, usou as redes sociais nesta semana para atualizar sobre o estado de saúde do pai. O músico, diagnosticado com câncer no pâncreas, passou por uma cirurgia recentemente e está se recuperando. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho avalia o caso do artista.

Nas redes sociais, João Mader confessou aos internautas que Tony Bellotto deixou a UTI e está se recuperando de maneira excelente: " Venho comunicar a vocês que meu pai saiu da UTI/CTI na segunda e já se encontra no quarto do hospital, dando prosseguimento a recuperação, que tem sido excelente. A cada dia uma nova vitória, uma nova conquista", contou o jovem.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra Filho, a cirurgia só é recomendada em casos iniciais, quando é possível fazer a retirada de todo o tumor, o que traz boas notícias sobre o caso do artista Tony Bellotto. O oncologista detalha sobre a recuperação do marido da atriz Malu Mader (58) e saída da UTI.

"Não necessariamente por ser uma cirurgia complexa, precisa se estendido o tempo na UTI. A UTI é fundamental quando necessita monitorar o paciente durante 24h. A partir do momento que o médico entender que o paciente não necessita mais desse suporte, ele pode ter alta. E isso não é necessariamente relacionado ao procedimento cirúrgico, mas sim às condições clínicas do paciente", explica.

Bellotto vem se recuperando bem da cirurgia, mas ainda não foi divulgado sobre os próximos tratamentos que o músico deve realizar. O Dr. Jorge Abissamra avalia que, neste momento, o ideal é que Tony continue focado na recuperação.

"O ideal para se realizar um tratamento complementar como quimio ou radio na maioria dos casos é aguardar entre 45 e 60 dias após o procedimento cirúrgico, pois já há uma recuperação fisiológica do organismo e as chances de infecções oportunistas diminuem", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao avaliar o caso do músico Tony Bellotto.

