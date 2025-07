Médico explica alternativas para cirurgia nos olhos da mãe de Virginia: 'Ajudar'

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, realizou uma blefaroplastia; à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi detalha o procedimento

Mãe de Virginia Fonseca (26), Margareth Serrão (59) passou por uma cirurgia na região dos olhos no início do mês de julho. Em seu perfil do Instagram, ela explicou que se submeteu a uma blefaroplastia, procedimento considerado invasivo, feito para remover o excesso de pele e gordura das pálpebras superiores e inferiores.

Para entender melhor sobre a intervenção, a CARAS Brasil entrevistou o cirurgião plástico Nicola Biancardi. O especialista em procedimentos estéticos explica que, para casos como o da mãe de Virginia a cirurgia é indicada , porém, em casos leves e moderados, é possível encontrar alternativas.

"Em alguns casos leves ou moderados, procedimentos não cirúrgicos podem ajudar, embora não substituam totalmente a cirurgia", afirma. "Nenhuma dessas abordagens remove excesso de pele significativo. Para flacidez importante, só a blefaroplastia oferece resultado completo", completa o cirurgião, que lista abaixo quatro possíveis alternativas, confira:

Laser de CO2 fracionado: promove retração da pele e melhora da textura;

Ultrassom microfocado (ex.: Ulthera): estimula colágeno e pode dar discreto efeito lifting;

Preenchimentos ou bioestimuladores: melhoram sulcos e amenizam depressões;

Toxina botulínica: pode elevar discretamente a cauda da sobrancelha e suavizar rugas dinâmicas.

O cirurgião acrescenta que a blefaroplastia é indicada para pacientes que tenham excesso de pele ou bolsas de gordura nas pálpebras, causando um aspecto cansado ou envelhecido no olhar, dificuldade de abrir totalmente os olhos, campo visual prejudicado e até mesmo quando a maquiagem "carimba" ou não tem boa fixação pela flacidez.

"Também pode ser indicada por razões estéticas, quando o paciente deseja rejuvenescer a região periocular", completa o cirurgião. À época, Margareth usou seu perfil do Instagram para explicar o motivo do procedimento: "Tirou aquela pele que fica em cima e tirou aquela gordurinha que fica nessa bolsa aqui embaixo. E também fiz um laser bem potente no rosto. Meus olhos eram muito fechados".

Margareth Serrão foi alvo de críticas na web antes de cirurgia

No início do mês de junho, a mãe de Virginia compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram e foi alvo de críticas. Nos comentários da publicação, internautas comentaram sobre seu olho. "O que aconteceu com o olho, gente?", questionou uma. "Esse olho também precisava ver", escreveu outra. "Olho torto", debochou ainda uma terceira.

Após realizar o procedimento, Virginia também usou seu perfil do Instagram para falar sobre a decisão da mãe. "Fez cirurgia na pele do olho, não sei o nome, mas arrasou. Vamos acompanhar o resultado que vai ficar incrível", escreveu.

