Médico explica acidente doméstico antes da morte de Ozzy Osbourne: 'Fator de risco'

Na última terça-feira, 22, Ozzy Osbourne (1948-2025) morreu aos 76 anos. Além do diagnóstico de Parkinson há mais de cinco anos, o vocalista da banda Black Sabbath sofreu uma série de complicações médicas nos últimos anos. Em 2019, ele foi diagnosticado com a doença sem cura após sofrer uma queda e se submeter a uma cirurgia que causou danos no sistema nervoso e desencadeou o início da condição.

Na época, o artista sofreu um acidente doméstico em sua residência enquanto se recuperava de uma pneumonia. "Caí de cara no chão. Senti meu pescoço estalar", contou em entrevista ao jornal The Guardian. A queda foi responsável por "reativar" danos existentes nas vértebras cervicais do cantor, causados por um acidente de quadriciclo em 2003.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que a doença de Parkinson pode sim ter sido uma das causas da queda que o cantor sofreu em 2019. "A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que pode ter diversas causas", destaca.

"No caso do cantor, o abuso crônico de álcool e drogas em grande parte de sua vida pode ter contribuído para o aparecimento da doença. Ela leva a uma deterioração muito importante da capacidade motora e equilíbrio, favorecendo a ocorrência de quedas", acrescenta.

Além disso, o ortopedista reforça que os outros problemas que o cantor relatou ter sofrido após o diagnóstico, como pneumonia, infecção no dedo e coágulo na perna, podem sim ter relação com a queda.

"Embora sejam necessárias maiores informações para afirmar isso categoricamente. Após a queda, o cantor teve sua mobilidade reduzida, o que já é um fator de risco importante para pneumonia e trombose (o referido coágulo)", finaliza.

