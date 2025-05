Médico alerta após atriz mirim do SBT sofrer 12 paradas cardíacas: 'Extremamente raro'

Millena Brandão, atriz mirim do SBT, faleceu aos 11 anos; em entrevista à CARAS Brasil, O Dr. Raphael Boesche alerta para saúde cardíaca das crianças

A atriz mirim do SBT, Millena Brandão, morreu na noite desta sexta-feira, 2, aos 11 anos, após ficar internada no Hospital Geral do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Diagnosticada com um tumor cerebral com cinco centímetros, ela sofreu 12 paradas cardíacas. A pequena teve morte encefálica confirmada.

Para saber mais detalhes sobre o caso da atriz mirim, a CARAS Brasil conversa com o Dr. Raphael Boesche Guimarães, médico cardiologista que atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS, que explica sobre as paradas cardíacas sofridas pela atriz.

"Quando o cérebro sofre com essa pressão elevada, principalmente na região do tronco cerebral (onde ficam os centros vitais), ele pode perder o comando sobre o coração, levando a paradas cardíacas [...] O tumor cerebral causou um aumento de pressão dentro do crânio, levando à perda do controle sobre o coração (paradas cardíacas), o que culminou em grande dano cerebral e, infelizmente, na morte encefálica", declara.

O cardiologista esclarece que uma parada cardíaca é uma emergência: o coração para de bombear sangue, interrompendo o oxigênio para todo o corpo e, principalmente, para o cérebro. Depois de tantas paradas, os órgãos — e especialmente o cérebro — dificilmente resistem sem sequelas. "Ter 12 paradas cardíacas é uma situação extraordinária e gravíssima", afirma.

ATENÇÃO PARA SAÚDE DO CORAÇÃO

O Dr. Raphael Boesche Guimarães reforça que paradas cardíacas em crianças normalmente são causadas por problemas sérios e agudos, como arritmias graves, traumas, infecções severas ou, especialmente, lesões em regiões críticas do cérebro, como ocorreu no caso da Millena.

"É extremamente raro. Crianças geralmente têm corações e organismos mais resistentes a várias doenças do que adultos", afirma o especialista. O Dr. Raphael Boesche Guimarães destaca alguns sinais de alerta com a saúde cardiaca das crianças.

Dores de cabeça que não melhoram com analgésicos comuns;

Vômitos em jato, especialmente de manhã;

Alterações visuais inesperadas;

Fraqueza em braços ou pernas;

Sonolência ou confusão sem motivo aparente;

Desmaios inexplicados;

"Alguns sintomas, mesmo em crianças, merecem toda a atenção. O diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Não hesite em buscar ajuda médica diante de sintomas incomuns", finaliza o cardiologista ao analisar o caso da atriz.

O QUE ACONTECEU?

Na última quarta-feira, 30, Millena Brandão precisou ser internada às pressas após apresentar fortes dores de cabeça. Ao ser levada para o hospital, ela sofreu 12 paradas cardíacas.

Após passar por uma série de exames, os médicos constataram um tumor cerebral de cinco centímetros em Millena. Desde então, ela estava sedada e intubada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Quem foi Millena Brandão?

Millena Brandão morava em São Paulo. Além de atriz e influenciadora digital, a menina seguia a carreira como modelo desde 2020. Em outubro de 2023, a pequena celebrou seu primeiro trabalho na emissora de Silvio Santos (1930-2024): "E o sonho se tornou realidade... Quem acredita sempre alcança", escreveu na legenda de uma publicação.

