Médico entrega segredo de beleza de Lore Improta para o Carnaval: 'Resultados imediatos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o dermatologista Alberto Cordéiro revela procedimento estético adotado por Lore Improta para fazer bonito como musa da Viradouro

Ícone do Carnaval da Bahia, Lore Improta (31) está animada em desfilar no Rio de Janeiro como musa da Viradouro, posto que ocupa desde 2018. E para fazer bonito na Marquês de Sapucaí e abrilhantar ainda mais o desfile da escola campeã de 2024, a esposa de Léo Santana (36) está se preparando para curtir cada momento com disposição de sobra e esbanjando beleza. Em entrevista à CARAS Brasil, o dermatologista da dançarina, Alberto Cordéiro, entrega um segredinho da famosa. "Resultados imediatos”, garante.

Um dos cuidados de Lore é um tratamento aplicado no glúteo e culote para promover contorno corporal, reduzir flacidez e celulite, e deixar a pele mais firme – tudo isso com uma tecnologia indolor que combina crioterapia e radiofrequência. “É um procedimento estético com a ponteira Refreeze, do equipamento Unyque PRO. Ele proporciona uma maior firmeza da pele, melhora da circulação, melhora do metabolismo local”, informa o especialista.

“E os resultados você começa a ver imediatamente, mas eles vão melhorando com o passar do tempo – melhora da flacidez, melhora da celulite, melhora também da gordura localizada. Não tem downtime, então não precisa se recuperar. E a Lore precisava fazer o tratamento no abdômen, porque ela veio de uma gestação, pós-parto. E no bumbum, que ela queria melhorar a beleza toda que já tinha”, continua Cordéiro.

Lore Improta também fala sobre seus cuidados para o Carnaval. “Venho à clínica do doutor Alberto para fazer bioestimulador de colágeno ou então fazer alguma máquina para poder melhorar também o colágeno da pele. Eu que já sou mamãe, já tive aí uma pós-gestação com um pouco de flacidez na barriga, então a gente acaba focando mais nessa área da barriga e do bumbum, que ficam mais expostas nos períodos de Carnaval”, diz a dançarina e influenciadora digital.

“Conheci o doutor Alberto – ele é baiano também, da minha terrinha – e teve um match total, sou muito fã do trabalho dele, do cuidado que ele tem com os pacientes; e eu vejo que ele cuida de várias mulheres incríveis que eu admiro. Estamos nessa preparação para o Carnaval. Eu fico entre Salvador e São Paulo, então todas as vezes que estou aqui em São Paulo, passo na clínica. Sou muito bem recebida por todas as meninas, por toda a equipe”, completa.

RAINHA DE BATERIA

Lore Improta revelou ao CarnaMais, no último domingo, 16, que não mira um futuro como rainha de bateria da da Viradouro, cargo de Erika Januza (39) desde 2022. "Estou muito feliz no posto de musa, eu respeito muito o tempo das coisas, da escola, dos desejos de cada um. Tenho que ter esse tempo com a escola, de aprendizado mesmo. Sou muito nova na Viradouro, estou indo para o meu sexto desfile”, ressaltou a bailarina.

