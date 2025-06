Médico ensina técnicas de controle de distúrbio que afeta Sabrina Sato: 'Intervenções'

Em conversa com a CARAS Brasil, o médico Matheus Trilico ensina técnicas para ajudar no controle de um distúrbio que afeta famosos como Sabrina Sato

Em 2021, Sabrina Sato desabafou e revelou que recebeu um diagnóstico de TDAH. Ela contou que desconfiava que tinha o distúrbio por conta de coisas características, como inquietude. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Matheus Trilico ensinou técnicas que ajudam no controle do déficit de atenção.

Especialista em neurologia e referência no cuidado de TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), o médico fala que um destes passos é o profissional realizar uma abordagem multidisciplinar: "O tratamento do TDAH adulto combina intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Os medicamentos estimulantes, como metilfenidato, e não estimulantes, como atomoxetina, ajudam a regular os neurotransmissores cerebrais, melhorando a concentração e o controle inibitório. A psicoterapia cognitivo-comportamental é fundamental, ensinando estratégias de organização, manejo do tempo e controle da impulsividade".

Quais são as estratégias para lidar contra o TDAH?

O neurologista também listou algumas técnicas, que mesclam atividades comportamentais e hábito de vida, que servem de auxílio contra o TDAH, sem abandonar a importância das medicações e acompanhamento especializado. São elas:

Utilizar a Técnica Pomodoro: períodos de 25 minutos de foco intenso nas atividades, como estudos e leituras, com pausas de 5 minutos; Listas e lembretes visuais: organização externa para compensar dificuldades internas; Ambiente controlado: redução de distrações no local de trabalho; Exercícios físicos regulares aumentam a produção de neurotransmissores; Sono adequado, de 7 a 8 horas, é essencial para a função executiva; Meditação mindfulness: melhora a capacidade de atenção sustentada.

O Dr.Matheus também faz um alerta para os cuidados contra o transtorno: "O TDAH não tratado pode levar a problemas acadêmicos, profissionais e relacionais significativos. Com diagnóstico adequado e tratamento multidisciplinar, os adultos podem desenvolver estratégias eficazes para uma vida plena e produtiva".

