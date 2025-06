Médico do ex-jogador Lúcio explica tratamento das queimaduras: ‘Dói bastante’

Médico do ex-jogador Lúcio explica o motivo para ele ter passado por 4 cirurgias após ter 18% do corpo queimado em acidente doméstico

O ex-jogador de futebol Lúcio passou 20 dias internado para o tratamento de queimaduras em 18% do seu corpo após acidente doméstico com lareira. Nesta terça-feira, 4, o médico dele, o cirurgião plástico Dr. Eduardo Chem, contou detalhes de como foi o tratamento do ex-atleta, que passou por 4 cirurgias e sessões de fisioterapia.

O doutor explicou que Lúcio precisou as cirurgias para cuidar das feridas, já que é um procedimento doloroso e que precisa ser feito sob anestesia. " Foram cirurgias para desbridamento, retirada dos tecidos desvitalizados e curativo das feridas. É inviável nós fazermos esses procedimentos no leito, não tem como, dói bastante, é um procedimento chato, muito doloroso. Além de todo o cuidado de assepsia de um bloco cirúrgico, todos os cuidados básicos que nós temos, requer uma anestesia e um cuidado pós-operatório. Algumas vezes foi necessário até passar uma noite na UTI para que tenha uma analgesia adequada e não sofra, tendo em vista que foi uma grande superfície corporal lesada", afirmou ele.

Então, o médico informou que os cuidados com um queimado é feito por uma equipe multidisciplinar. "Inúmeros profissionais são necessários para o tratamento de um grande queimado. Além da parte cirurgia, tem todo o cuidado de fisioterapia, nutricional, intensivista, clínicos, que auxiliam na melhor recuperação do paciente. O paciente com cerca de 20% de superfície corporal lesada, queimada, uma queimadura de segundo grau superficial e profunda, requer várias idas ao bloco cirúrgico para que, sob anestesia, fazer o debridamento, fazer a retirada do tecido sempre mais precoce possível e fazer a cobertura dessas feridas com curativos adequados. Além da hidratação, dieta, fisioterapia, os cuidados com as feridas são fundamentais para a pronta recuperação dele ", declarou.

Na sequência, o doutor Eduardo Chem explicou que Lúcio passou por sessões na câmara hiperbárica para melhorar a oxigenação dos tecidos do corpo. " O tratamento de um grande queimado, a principio, é muito disciplinar, requer um monte de profissionais. Um dos auxílios é a câmara hiperbárica . O paciente fica em uma câmara sozinho ou com múltiplas pessoas recebendo ar comprimido, com uma pressão atmosférica acima da pressão normal. Isso oxigena melhor os tecidos. Nos casos de um grande queimado, melhora muito a cicatrização, reduz o edema. Existem tecidos que não tem uma viabilidade adequada e, com o tratamento da câmara hiperbárica, os tecidos são salvos e a cicatrização acontece de uma maneira muito mais rápida", declarou.

Por fim, o médico destacou que a atitude da esposa de Lúcio de incentivá-lo a pular na piscina para apagar o fogo foi algo importante para o sucesso do tratamento. "Isso foi fundamental para apagar as chamas o mais cedo possível para que o fogo tivesse o menor contato com a pele da pessoa para que a lesão não fosse tão profunda. Muitas vezes as pessoas perguntam o que é necessário realizar quando acontece uma explosão ou quando a pessoa pega fogo, tudo depende da onde nós estamos. No caso dele teve a sorte de ter uma piscina do lado. Ele caiu na piscina, apagou o fogo e foi fundamental para o menor dano dele. Nem sempre estamos perto de um local com água, e pode ser apagado com uma toalha ou cobertura para que as chamas sejam extintas o mais rápido possível", afirmou.

Lúcio sofreu o acidente doméstico na casa de amigos. Ele estava em um jantar quando a lareira apagou e o dono da residência decidiu jogar álcool na lareira para reacendê-la. Porém, a atitude causou labaredas, que atingiram as pessoas ao redor. Lúcio ficou com 18% do corpo queimado e sua esposa teve a atitude de incentivá-lo a pular na piscina para apagar o fogo. Rapidamente, ele foi levado ao hospital e iniciou o tratamento. O ex-atleta ficou 20 dias internado e recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 4.

