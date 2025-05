Dr. Adalho Fregona é médico que atua com emagrecimento, longevidade e medicina esportiva, reconhecido por seu trabalho no uso de medicamentos mais inovadores para perda de peso do mundo. Com uma abordagem focada em fornecer qualidade de vida e resultados sustentáveis, Dr. Adalho tem se destacado por aplicar tratamentos de forma eficaz, ajudando os pacientes a atingirem metas de saúde e bem-estar. Sua expertise e experiência o tornaram uma referência em tratamentos de emagrecimento não cirúrgicos, especialmente por meio de terapias modernas com medicamentos. CRM 173485 | RQE 106159.