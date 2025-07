Médico detalha quadro que levou Craque Neto à cirurgia no joelho: 'Pode se agravar'

Ortopedista comenta quadro do apresentador da Band Craque Neto e destaca importância do tratamento precoce para evitar complicações.

Em julho de 2022, o apresentador Craque Neto (58) se afastou temporariamente do programa Os Donos da Bola, da Band, após passar por cirurgias no joelho. O ex-jogador enfrentava dores persistentes e, durante o processo de recuperação, realizou sessões de fisioterapia em casa para retomar os movimentos e minimizar impactos futuros.

Para entender as causas e os cuidados no caso do ex-atleta, CARAS Brasil conversou com o ortopedista Guilherme Henrique Porceban, especialista em cirurgia de coluna. Segundo o médico, intervenções como a de Neto são comuns entre ex-esportistas, especialmente por conta do desgaste acumulado nas articulações.

“A cirurgia no joelho pode ser indicada por diferentes motivos, desde lesões ligamentares até problemas degenerativos como a artrose. No caso de ex-atletas, é muito comum a necessidade de intervenções cirúrgicas para correção de desgaste na cartilagem, reconstrução ligamentar ou até mesmo próteses totais”, explica Porceban.

Excesso de carga e lesões mal curadas

Porceban também destaca que as lesões sofridas durante a carreira, mesmo quando tratadas, podem deixar sequelas. Ao longo dos anos, essas estruturas lesionadas são constantemente impactadas, favorecendo quadros de artrose e dores crônicas.

“Muitos ex-atletas já apresentavam lesões durante a carreira e, mesmo tratadas, essas estruturas continuam a sofrer impacto ao longo do tempo, acelerando processos degenerativos”, afirma.

Durante sua recuperação, Neto relatou dores intensas na região operada. O desconforto, inclusive, foi um dos fatores que o levou a decidir pela cirurgia. De acordo com o especialista, essa é uma atitude acertada, já que adiar o procedimento pode piorar o quadro.

Adiar cirurgia pode agravar dores e afetar outras articulações

A demora para tratar problemas articulares pode ter consequências importantes. Entre elas, a limitação progressiva de movimentos, dores mais difíceis de controlar e o comprometimento de áreas como a coluna lombar e o quadril — que passam a compensar os movimentos limitados do joelho.

“Em alguns casos, o atraso pode reduzir o sucesso do procedimento cirúrgico posteriormente”, alerta o médico.

A recuperação costuma ser positiva, especialmente quando o paciente segue corretamente as orientações médicas. O tempo de reabilitação varia de acordo com o grau da cirurgia, podendo durar de 4 a 8 semanas em casos simples e até 3 meses nas situações mais complexas — como pode ter sido o caso do ex-jogador.

