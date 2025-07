Médico detalha infecção que afastou Joelma de especial da Globo: 'Exige atenção imediata'

Joelma deixou os fãs preocupados após anunciar sua saída do especial da Globo por motivos de saúde

Foi com grande surpresa que os fãs de Joelma (51) receberam a notícia de que a cantora estaria fora do especial Show 60 Anos da TV Globo, exibido em abril deste ano. A artista precisou cancelar a participação após receber um diagnóstico de infecção urinária. O afastamento repentino acendeu o alerta sobre uma condição de saúde que, apesar de comum, pode se tornar perigosa quando negligenciada.

Para entender os riscos e os cuidados necessários, CARAS Brasil conversa com o urologista Dr. Elizeu B. Neto, que esclareceu pontos importantes sobre o quadro que afetou a artista.

"A infecção urinária, na verdade, é a contaminação do trato urinário, seja baixo ou alto, por algum tipo de bactéria ou fungo, sendo mais comum a infecção bacteriana. Essa bactéria pode se alojar na bexiga, caracterizando uma cistite, ou, quando a infecção progride para os rins, configura-se uma pielonefrite. Essas são as infecções urinárias mais frequentes", explicou o especialista.

Segundo o médico, os sintomas podem variar de acordo com a gravidade da infecção. Quando atinge apenas a bexiga, o desconforto é intenso, mas tende a ser controlável. Já quando alcança os rins, o quadro exige atenção imediata.

"Quando ocorre uma cistite, os sintomas principais são ardência persistente ao urinar, micções curtas e frequentes — o que chamamos tecnicamente de polaciúria —, dor na região suprapúbica (acima do púbis) e, em alguns casos, presença de sangue na urina. Quando a infecção atinge os rins, o quadro se torna mais grave. O paciente pode apresentar dor lombar, que varia conforme o lado afetado, febre alta, prostração, perda de apetite, cansaço e, em casos mais avançados, queda de pressão arterial. Quando há comprometimento sistêmico, o quadro evolui para sepse, exigindo atenção imediata", alertou.

O diagnóstico correto é essencial, já que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças urológicas. "As infecções urinárias baixas podem ser confundidas com outros quadros, como bexiga hiperativa, cistites não infecciosas (como cistites intersticiais e eosinofílicas), presença de cálculo na bexiga ou no ureter e até doenças neoplásicas. Tumores de bexiga, por exemplo, podem apresentar os mesmos sintomas da cistite. Por isso, todo sintoma urinário precisa ser investigado com cuidado", orientou o Dr. Elizeu.

O exame mais indicado para confirmação do diagnóstico é a urocultura, que também orienta a escolha do antibiótico mais eficaz. "O diagnóstico da infecção urinária baixa é feito com base nos sintomas clínicos associados a um exame de urocultura positiva. Por meio desse exame, identificamos qual microrganismo está presente e quais antibióticos são mais eficazes para o tratamento", explicou o urologista.