Médico detalha efeitos das drogas no coração após relato e doença de Rafael Cardoso: 'Causa direta'

Em conversa com CARAS Brasil, Dr. Elzo Mattar alerta sobre complicações cardíacas causadas pelas drogas no caso Rafael Cardoso

O ator Rafael Cardoso (39) surpreendeu o país ao revelar, em entrevista ao Domingo Espetacular, que enfrentou o vício em drogas que teve início durante a juventude. O relato, marcado pela sinceridade, ganhou contornos ainda mais delicados quando Rafael contou que chegou a sofrer surtos psicóticos após o uso excessivo de cocaína.

A informação preocupa ainda mais diante do histórico cardíaco do ator, diagnosticado com miocardiopatia hipertrófica congênita, condição que o levou a implantar um desfibrilador. Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Dr. Elzo Mattar explica os perigos silenciosos do uso da substância, especialmente em pessoas com predisposição cardíaca.

“A cocaína tem efeitos diretos e extremamente perigosos no sistema cardiovascular. Ela provoca aumento acentuado da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, espasmos nas artérias coronárias (vasoespasmo) e trombose, levando a infartos e arritmias. Inclusive, é uma das principais causas de morte súbita em jovens usuários”, afirma.

No caso de Cardoso, o alerta é ainda mais grave, explica o médico. “A miocardiopatia hipertrófica é uma condição que, por si só, já aumenta a probabilidade de arritmias graves. Quando se associa isso ao uso de uma droga vasoconstritora e estimulante como a cocaína, temos uma combinação extremamente perigosa e imprevisível”, completa.

O especialista chama atenção para o fato de que muitas pessoas desconhecem ou ignoram o histórico familiar e acabam fazendo uso recreativo da droga sem saber o risco real que correm. “É fundamental falar sobre o perigo do uso recreativo de substâncias como a cocaína, especialmente em quem tem qualquer grau de predisposição cardíaca. Muitas pessoas jovens, aparentemente saudáveis, podem sofrer um infarto ou uma parada cardíaca por causa do efeito dessas drogas sobre o coração”, alerta Dr. Elzo.

O cardiologista reforça que casos como o do ator mostram a necessidade de falar sobre o uso de drogas também como uma pauta de saúde do coração. “É importante que médicos, familiares e a sociedade como um todo incentivem o diagnóstico precoce de alterações cardíacas e o cuidado com a saúde mental, porque esses quadros muitas vezes estão interligados”, finaliza o médico.