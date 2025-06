Médico de Viviane Araujo alerta: ‘É um risco e pode nos levar a complicações’

Médico de Viviane Araujo rebate rumores de que cirurgia da atriz foi estética e alerta para risco para a saúde

Médico da atriz Viviane Araujo, o Dr. André Morrell, que é especialista em cirurgia robótica, surpreendeu ao falar sobre a importância da cirurgia da artista. Ela foi submetida a um procedimento operatório na semana passada para corrigir uma hérnia umbilical e a diástase após se tornar mãe.

Ao ver rumores de que o procedimento dela era estético, o médico negou e afirmou que a cirurgia é uma questão de saúde para manter a funcionalidade do abdômen do paciente. "A gente está falando do tratamento de uma hérnia. A gente está falando de saúde. O fundamento por trás da cirurgia da Viviane Araujo é um tratamento de saúde. Uma hérnia é um risco e, se a gente menospreza, pode nos levar a complicações e problemas de saúde . O tratamento de uma hérnia é baseado em funcionalidade e saúde”, disse ele em um vídeo nas redes sociais.

Em entrevista na Quem, o médico também contou mais detalhes sobre como é feita a cirurgia como a de Viviane Araujo. "A hérnia umbilical é uma espécie de "falha" na parede abdominal, bem na região do umbigo, por onde pode sair uma parte do conteúdo abdominal. Ela forma um abaulamento visível, especialmente quando se está em pé ou se faz esforço. [...] Realizamos uma cirurgia robótica, que é um tratamento minimamente invasivo. Foi tudo cuidadosamente planejado para corrigir a hérnia e também cuidar do aspecto estético da região, algo importante para ela", afirmou.

E completou: "Embora algumas hérnias sejam pequenas e assintomáticas, elas sempre têm o potencial de crescer ou complicar. A maior preocupação é o estrangulamento, quando uma parte do intestino fica preso e perde o fluxo sanguíneo. Isso é uma urgência médica e necessita de uma cirurgia imediata, com maiores riscos. Por isso é importante avaliar e programar um tratamento com calma, antes que vire um problema maior".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo explicou o motivo da cirurgia da hérnia

Anteriormente, Viviane Araujo também comentou sobre o motivo da necessidade de refazer a cirurgia da hérnia umbilical. "Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical, mas na verdade, eu descobri que eu tinha duas hérnias, uma no umbigo e outra fora do umbigo, pela quarta vez estou operando, operei em 2020, antes da gravidez, depois, 2023, depois 24, e agora. E agora eu operei, tive que colocar tela, porque realmente não tinha jeito, foi uma cirurgia por robô, foi bem complexa, mas incrível assim, e eu também tive que tirar um pouco de pele em volta do meu umbigo", falou.

A famosa então esclareceu o motivo de ter feito mais uma cirurgia: "Porque das outras vezes, eu não consegui corrigir essa hérnia, ela ficou escondida um certo tempo, mas com todo esforço que eu tenho, de fazer exercícios físicos, ela voltou, então, por isso que eu operei novamente".

Por fim, ela comentou que passou a ter medo de cirurgias apenas depois de se tornar mãe. "Nunca tive medo de cirurgia nenhuma, sabe, de fazer nada, mas eu vou te falar que depois que eu tive filho, esse medo começa a bater, sabe, real, real, mas é aquilo, né? A gente entrega na mão de deus, a gente procura sempre os melhores profissionais, então assim, confesso que hoje em dia eu tenho um medinho sim", declarou.

Leia também: Viviane Araujo reage aos comentários sobre sua hérnia no abdômen: "Tenho que conviver"