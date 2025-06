Médico de Maíra Cardi dá dica para tratar melasma na gravidez

Grávida de mais uma filha, Maíra Cardi revela que teve melasma no rosto e qual foi o recurso que usou para reduzir as manchas escuras

A coach Maíra Cardi está grávida pela terceira vez. Ela espera o nascimento de mais uma menina, que será sua primeira filha com o atual marido, Thiago Nigro. Nas redes sociais, a morena contou que teve melasma no rosto durante a gravidez e procurou seu dermatologista para tratar.

Cardi disse que as manchas escuras começaram a aparecer depois que ela usou um lenço demaquilante no rosto. Agora, ela faz o tratamento com um creme manipulado que foi indicação do seu médico, o Dr. Cyro Hirano.

Inclusive, o doutor contou mais detalhes de quais são suas recomendações para reduzir o melasma no rosto da mulher grávida. "Fórmulas manipuladas são mais seguras para a gestante e adaptados para cada paciente. Alguns ativos estudados e que podem ser indicados com segurança: Niacinamida (calmante e uniformizadora); Ácido azelaico (seguro para o melasma na gestação); Ácido glicólico abaixo de 10% (para pele oleosa); Hidratantes com ceramidas, dexpantenol, Aloe vera e o Ácido hialurônico para corpo e rosto; e, Filtros solares 100% físicos, com alta proteção. FPS 50+ ", disse ele.

E completou: "E o alerta do vídeo que vale para muita gente: cuidado com os lencinhos demaquilantes, eles podem conter substância que vão irritar, causar dermatite e piorar o melasma como aconteceu com ela! Não esfregue a sua pele, não a submeta a nenhum tipo de atrito ou trauma. Seja suave e gentil ao limpar e aplicar os produtos, isso faz toda diferença. Sua pele agradece".

‘Minhas chances de sobreviver eram quase inexistentes’

A coach Maíra Cardi compartilhou uma reflexão sobre suas duas gestações mais recentes. Ela engravidou de um menino há alguns meses, mas sofreu um aborto espontâneo com poucas semanas de gestação. Em pouco tempo, ela descobriu mais uma gravidez e já está com 5 meses. Agora, ela terá uma menina, que será sua primeira filha com o atual marido, o influencer Thiago Nigro.

Em um post neste domingo, 18, a morena contou sobre a importância do aborto do outro bebê, já que foi assim que ela descobriu que tinha trombofilia - um problema de saúde que poderia ter tirado sua vida durante o parto.

"A caminho dos 5 meses… Mas ela vem porque o Raphá cumpriu sua missão. Estou viva porque ele veio antes! Para quem ainda não sabe, eu não estaria mais neste mundo se não tivesse perdido nosso filho. Era um menino, mas soubemos disso antes mesmo de ele existir — o profeta Saulo nos revelou, com precisão, o momento e o sexo. Com menos de 30 dias de gestação, recebemos da parte de Deus o nome: Raphá, o Deus da cura! Não entendemos o porquê naquele momento, mas obedecemos. Quando o perdemos, obviamente perguntamos: Por quê? Se ele foi fruto de uma profecia, como poderia ter ido embora tão cedo?", disse ela.

E completou: "O que não imaginávamos era que a missão dele não era apenas nascer — era curar e salvar. Hoje, só estou viva porque ele veio antes. Após perdê-lo, engravidei da nossa menina antes mesmo de o ciclo menstrual voltar. E, por conta da rapidez e facilidade para engravidar, surgiram os questionamentos dos médicos: “Como assim, tão rápido?” Então vimos que nem idade, nem fertilidade seriam obstáculos. Mas, como eu já tinha dois filhos vivos, os médicos decidiram investigar a fundo. Pediram exames que jamais pediriam para uma mãe com histórico de gestação normal. Foi então que descobrimos: se o Raphá não tivesse nos deixado, eu teria deixado todos no parto".

Por fim, ela disse que faz o tratamento diário contra a trombofilia. "Tenho trombofilia e não sabia. Minhas chances de sobreviver ao parto eram quase inexistentes. Hoje tomo diariamente uma injeção, e continuarei após o parto por mais 40 a 60 dias. Obrigada, meu filho. Prometo fazer valer a pena estar viva para a nossa família", afirmou.

